Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ženy v důchodu jsou na tom nejhůře za posledních deset let. Ministerstvo zveřejnilo nová data

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Průměrný starobní důchod v Česku se za poslední rok zvýšil o stovky korun. Podrobnější pohled do aktuálních dat České správy sociálního zabezpečení ale ukazuje podstatně zajímavější obrázek. Muži stále pobírají výrazně vyšší penze než ženy a rozdíl se meziročně dokonce mírně zvětšil.
Úřad ukázal vývoj českých penzí: Rozdíl mezi důchody mužů a žen dělá za rok desítky tisíc korun.

Úřad ukázal vývoj českých penzí: Rozdíl mezi důchody mužů a žen dělá za rok desítky tisíc korun.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Byznys trendy
Vláda opět vyběhla s lidmi, kteří chtěli odejít do důchodu. Většina z nich si na něj mnoho let počká
Vláda opět vyběhla s lidmi, kteří chtěli odejít do důchodu. Většina z nich si na něj mnoho let počká
Vrácení oblečení může stát i několik stovek: Porovnali jsme pravidla módních e-shopů
Vrácení oblečení může stát i několik stovek: Porovnali jsme pravidla módních e-shopů

Objednat si domů několik velikostí a nechat si jen jednu může být pohodlné, ale ne vždy bezplatné. Prošli...

Češi chtějí odejít do předdůchodu, ale většina z nich skončí špatně. Kdo nemá naspořenou tuto částku, úředník ho rovnou vyhodí
Češi chtějí odejít do předdůchodu, ale většina z nich skončí špatně. Kdo nemá naspořenou tuto částku, úředník ho rovnou vyhodí

Odejít z práce několik let před řádným důchodem nemusí automaticky znamenat předčasnou penzi. Existuje také...

Velký cenový test nákupu: Stejný košík jsme vložili do čtyř supermarketů, ceny byly extrémně rozdílné
Velký cenový test nákupu: Stejný košík jsme vložili do čtyř supermarketů, ceny byly extrémně rozdílné

Nakoupit všechno v jednom supermarketu je pohodlné, ale nemusí to být nejlevnější. Do online košíků Tesca,...

Nemocenská zaměstnance před výpovědí vždy neochrání: Za cestu na dovolenou může přijít i o práci
Nemocenská zaměstnance před výpovědí vždy neochrání: Za cestu na dovolenou může přijít i o práci

Zaplacená dovolená, sbalené kufry a těsně před odjezdem pracovní neschopnost. Odjet přesto k moři může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.