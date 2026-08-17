Ženy v důchodu jsou na tom nejhůře za posledních deset let. Ministerstvo zveřejnilo nová data

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejňuje dlouhou časovou řadu, ze které lze sledovat vývoj jednotlivých druhů penzí. Zaměřili jsme se proto přímo na oficiální data a porovnali červen 2025 s červnem 2026. Průměrný sólo starobní důchod vzrostl z 21 063 korun na 21 803 korun měsíčně, tedy o 740 korun. Přesto samotné průměrné číslo nevypovídá o situaci všech seniorů stejně. Podstatné rozdíly zůstávají například mezi ženami a muži.
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Ženy dostávají v průměru o 2 492 korun méně
V červnu 2026 činila podle ČSSZ průměrná výše sólo starobního důchodu u mužů 23 081 korun měsíčně. Ženy ve stejném období pobíraly v průměru 20 589 korun. Rozdíl tedy dosahuje 2 492 korun každý měsíc.
Při přepočtu na celý rok jde o 29 904 korun, což už představuje částku odpovídající například několika měsíčním zálohám za energie nebo výraznější rezervě domácnosti. O tom, proč ženy v důchodu stále pobírají méně než muži, jsme podrobněji psali také na ByznysTrendy.cz.
Zajímavé je, že se rozdíl během posledního roku nezmenšil. V červnu 2025 pobírali muži v průměru 22 324 korun a ženy 19 870 korun. Rozdíl tehdy činil 2 454 korun. Za rok tedy mezera mezi oběma skupinami vzrostla o dalších 38 korun měsíčně.
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Penze žen rostly o něco pomaleji
Za meziročním vývojem je vidět ještě jeden detail. Mužský průměrný důchod vzrostl mezi červnem 2025 a červnem 2026 o 757 korun, ženský o 719 korun. Rozdíl není dramatický, ale ukazuje, že samotné pravidelné zvyšování penzí automaticky neznamená, že se rozdíly mezi jednotlivými skupinami budou uzavírat.
Důležitou roli hraje způsob, jakým se penze během pracovního života vytváří. Výslednou částku ovlivňují především celoživotní příjmy, získaná doba důchodového pojištění a další okolnosti pracovní historie. Ženy častěji přerušovaly kariéru kvůli péči o děti nebo pracovaly v oborech s nižšími příjmy. Část rozdílu zmírnilo výchovné, úplně jej ale neodstranilo. Podrobně jsme rozebírali také změny u výchovného a jejich dopad na ženy.
Průměrný důchod neznamená, že tuto částku dostává většina
Číslo 21 803 korun je potřeba číst správně. Jde o průměrnou výši sólo starobních důchodů, nikoliv o částku, kterou automaticky pobírá typický český senior. ČSSZ ve statistice odděluje důchody vyplácené samostatně od případů, kdy dochází k souběhu více penzí.
Proto není vhodné svou vlastní penzi posuzovat pouze podle jednoho celostátního průměru. Už dříve jsme ukázali, kolik čeští důchodci skutečně pobírají a kdo se pohybuje nad či pod průměrem. Rozložení penzí je podstatně širší a na výsledku se podepisuje individuální pracovní historie každého člověka.
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Předčasné penze zůstávají nižší
Samostatnou kategorií jsou předčasné starobní důchody. Jejich průměrná výše dosahovala v červnu 2026 20 250 korun měsíčně, zatímco o rok dříve to bylo 19 514 korun. Rozhodnutí odejít z trhu práce dříve proto může mít dlouhodobý dopad na příjem. Podmínky a důsledky jsme podrobně popsali v průvodci předčasným důchodem pro rok 2026.
Aktuální statistiky především potvrzují, že růst průměrného důchodu ještě neznamená stejný vývoj pro každého. Rozdíl téměř 30 tisíc korun ročně mezi průměrnou penzí mužů a žen zůstává výrazný. A právě pohled pod celostátní průměr ukazuje mnohem přesněji, jak rozdílná může být finanční situace českých seniorů. Další vývoj ovlivní také valorizace důchodů pro rok 2027, jejíž konečná podoba zatím není definitivně stanovena.
autorský text, ČSSZ, České důchody