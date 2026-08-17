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Ženám po čtyřicítce chybí dostatek důležitého vitaminu. Upozorní na to jasné příznaky

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Nedostatek vitaminu B12 se může projevit několika způsoby. Až 4 % žen ve věku od 40 do 601 let trpí nedostatkem tohoto vitaminu. Ještě větší procento se potýká s problémy a také ignoruje alarmující příznaky. Jestliže chcete mít krásné vlasy, zdravou pokožku a stabilní nervový systém, všímejte si svého těla a reagujte na jeho změny.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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