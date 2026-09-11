Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z BechyněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z Bechyně
Jednou kráčí Šumavou v pohorkách, jindy obléká elegantní šaty a věnuje se své módní značce. Lucie Marunová...
Ještě nevíte, kam vyrazit o víkendu? V Budějcích hasiči otevřou dveře svých stanic, v Doudlebech čekají...
Hrál za reprezentaci, několik let strávil v Anglii a nakonec zakotvil na jihu. Jiří Skalák zažil v Dynamu...
Opuštěný objekt v ulici Oskara Nedbala v Budějcích, který byl roky útočištěm lidí bez domova a uživatelů...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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