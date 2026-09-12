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Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly

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Dvě mladé klisny uhynuly během jediného měsíce. Obě byly matkami malých hříbat, která tak zůstala bez matek. Jejich majitelka z Písku nyní varuje veřejnost, aby cizí koně nekrmila. Podle ní někdo obě klisny nevhodně nakrmil.
Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly

Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly

Zdroj: Sára Padrtková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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