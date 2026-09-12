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Změnil si jméno a vynalezl kuřecí nugetky. Napsal o nich i vědeckou práci

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Vynález kuřecích nugetek je často mylně připisován společnosti McDonald's, i když Robert C. Baker zveřejnil svůj recept na kuřecí nugety již v roce 1963, zatímco společnost McDonald's si tento vynález patentovala a začala s prodejem až v roce 1980.
Změnil si jméno a vynalezl kuřecí nugetky. Napsal o nich i vědeckou práci

Změnil si jméno a vynalezl kuřecí nugetky. Napsal o nich i vědeckou práci

Zdroj: Hans Benn / Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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