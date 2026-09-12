V neděli ve 20:15 vypukne u obrazovek euforie: Prima vytahuje velkofilm, který zboural světová kina

Neděle večer. Čas, kdy si zasloužíte odpočinout po náročném týdnu a ponořit se do něčeho, co vás zcela pohltí. Co kdyby vás čekal film, který během několika minut plynule přejde od třaskavého humoru k tak hlubokému zoufalství, že v kinech nezůstalo jedno oko suché? Tento nedělní blockbuster nabízí nekompromisní emocionální horskou dráhu. Sleduje osudy skupiny vesmírných vyvrhelů, kteří se stali rodinou, a nyní musí čelit stínům minulosti, jež měly zůstat navždy pohřbeny.
Jeden z nejoblíbenějších členů týmu se ocitá na prahu smrti. Jeho přátelé musí podstoupit extrémně nebezpečnou misi do nejtemnějších koutů vesmíru. Sázka nemůže být vyšší – pokud neuspějí, neztratí pouze milovaného přítele, ale dojde k definitivnímu rozpadu všeho, co celé roky budovali.
Proti nim stojí fanatický stvořitel, jehož touha po zvrácené dokonalosti nezná hranic.
Když se minulost vrátí s plnou drtivostí
Tímto opěvovaným snímkem jsou Strážci Galaxie Vol. 3 (2023), které napsal a režíroval vizionář James Gunn. V tomto závěrečném dílu trilogie se vůdce party Peter Quill stále utápí v hlubokém zármutku ze ztráty své milované Gamory. Situaci však komplikuje fakt, že Gamora, kterou v tomto filmu potkáváme, není tou původní hrdinkou obětovanou Thanosem na Vormiru.
Jde o její alternativní verzi z roku 2014, která přicestovala časem v Avengers: Endgame a nemá na vztah s Peterem ani na společnou minulost se Strážci jedinou vzpomínku. Když je pak geneticky modifikovaný mýval Rocket konfrontován se svým nejtemnějším traumatem a bojuje o život, musí jít veškeré osobní spory stranou. Právě Rocketův příběh tvoří emocionální páteř celého filmu.
Světový rekord v maskách a extrémní fyzické utrpení
Vizuální stránka filmu je naprosto ohromující a stojí za ní mravenčí práce stovek profesionálů. Snímek se zapsal do dějin kinematografie, když překonal 23 let starý světový rekord filmu Grinch (2000) v počtu vytvořených a aplikovaných protetických masek pro jednu produkci. Maskérský tým pod vedením Alexeje Dmitriewa vytvořil a aplikoval neuvěřitelných 22 542 individuálních protetických dílů, 500 paruk a 117 párů speciálních kontaktních čoček pro stovky herců představujících obyvatele Protizemě.
Na place kvůli tomu denně pracovalo 75 až 90 profesionálních maskérů. Neméně fascinující je i fyzický výkon, který pro vznik filmu musel podstoupit herec Sean Gunn, bratr režiséra. Zatímco hlas mývalu Rocketovi propůjčil Bradley Cooper, Sean odehrál všechny scény přímo na place jako jeho fyzický představitel.
Vzhledem k tomu, že Rocket měří pouhých 90 centimetrů, musel padesátiletý herec strávit většinu natáčení v extrémně náročném dřepu, v takzvané „kachní chůzi“ nebo se pohybovat na všech čtyřech, aby měli ostatní herci přirozený oční kontakt. Tento výkon byl pro jeho kolena a záda natolik devastující, že po dokončení filmu oznámil definitivní konec této pohybové role. Režisér James Gunn vložil do filmu obrovský kus vlastního srdce.
Pro ty nejsrdceryvnější scény, v nichž Rocket prožívá hluboké zoufalství, totiž animátoři nepoužili pouze chladné digitální modely. Jako přímou referenci pro mikropohyby očí a mimiku obličeje využili videozáznam samotného režiséra, který tyto emoce předváděl přímo na kameru. Právě díky této osobní angažovanosti působí digitální hrdina tak neuvěřitelně lidsky a zranitelně.
Návrat zatraceného režiséra a finanční triumf
Cesta k realizaci třetího dílu přitom nebyla vůbec jednoduchá. V červenci 2018 byl totiž James Gunn studiem Disney propuštěn kvůli dekádu starým kontroverzním příspěvkům na Twitteru. Po masivním odporu celého hereckého ansámblu v čele s Davem Bautistou a po rozsáhlých peticích fanoušků však studio své rozhodnutí přehodnotilo. V březnu 2019 najalo Gunna zpět a ten film kompletně napsal i zrežíroval podle svého původního scénáře.
Finanční efektivita v krizovém roce 2023 ukázala, jak moc byl návrat režiséra klíčový. Zatímco produkční rozpočet filmu činil masivních 250 milionů USD (plus přibližně 100 milionů USD na celosvětový marketing), celosvětové tržby z kin dosáhly úctyhodných 845,3 milionu USD. V roce 2023, kdy většina drahých blockbusterů s rozpočtem nad 200 milionů USD (jako například Indiana Jones a nástroj osudu, Ant-Man a Wasp: Quantumania či The Marvels) komerčně propadla nebo skončila v hluboké ztrátě, byl třetí díl Strážců Galaxie jediným takto nákladným projektem studia Disney, který vykázal vysokou ziskovost s přibližně 35 % čisté návratnosti.
Kdy a kde sledovat
Nenechte si ujít toto výjimečné filmové loučení, které vás dojme i pobaví. Snímek Strážci Galaxie Vol. 3 můžete sledovat již tuto neděli 13. září 2026 ve 20:15 na stanici Prima. Vysílací čas je naplánován od 20:15 do 23:10, takže si včas rezervujte celý večer pro tento nezapomenutelný zážitek. Už jste připraveni rozloučit se se Strážci?
Zdroje článku: primevideo.com, polsat.pl/, cs.wikipedia.org, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá