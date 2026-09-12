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V neděli ve 20:00 se Česko počůrá smíchy: Nova Cinema vytáhne největší komediální pecku

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Nedělní večer volá po odpočinku a zábavě, která vás nenechá chladnými. Co takhle černá komedie s hvězdným obsazením, kde se střetává chladnokrevný profesionál s neurotickým zubařem? Projekt s rozpočtem přes 40 milionů dolarů, který vydělal víc než dvojnásobek a vznikl díky jedné neuvěřitelné sázce mezi dvěma legendami.
V neděli ve 20:00 se Česko počůrá smíchy: Nova Cinema vytáhne největší komediální pecku

V neděli ve 20:00 se Česko počůrá smíchy: Nova Cinema vytáhne největší komediální pecku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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