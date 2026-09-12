V neděli ve 20:00 se Česko počůrá smíchy: Nova Cinema vytáhne největší komediální pecku

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Neděle je den, kdy si zasloužíte vypnout a ponořit se do příběhu, který vás od první minuty vtáhne. Představte si černou komedii plnou nečekaných zvratů, kde se mísí humor s napětím v dokonalém poměru. Hvězdné obsazení, miliony dolarů na produkci a příběh o sázce, která skončila před kamerami kultovního seriálu.
Žánrová směs akce a komedie, kde nikdo není tím, kým se zdá. Poklidné předměstí, temná minulost a miliony dolarů ukryté v šifrách. Dva muži, kteří spolu na place sotva potlačovali smích, vytvořili chemii, jež baví dodnes. Jeden z nich původně nevěřil v úspěch projektu. Druhý vsadil vše na jednu kartu.
Výsledek? Filmový hit, který dobyl kina a donutil skeptika splnit neobvyklý slib. Co se tehdy skutečně stalo a proč musel akční hrdina pracovat za odborové minimum?
Když se soused ukáže jako profesionální zabiják
Poklidné montrealské předměstí zahalí stín v okamžiku, kdy se do sousedství nastěhuje muž s chladným pohledem a velmi temnou minulostí. Obyčejný, věčně vystresovaný zubař Nicholas „Oz“ Oseransky se náhle ocitá lapen v pavučině intrik, kde každý krok může být ten poslední.
Jeho nový soused Jimmy „Tulipán“ Tudeski není jen další přistěhovalec. Je to legendární nájemný vrah, který se skrývá před svými bývalými zaměstnavateli. Když se střetne svět všedního lidského strachu s chladnokrevným řemeslem profesionála, spustí se lavina zrad, tajných šifer k milionům dolarů a naprosto nečekaných spojenectví.
Film Můj soused zabiják (v originále The Whole Nine Yards) vstoupil do kin 18. února 2000 a okamžitě debutoval na prvním místě amerického žebříčku. Režisér Jonathan Lynn a scenárista Mitchell Kapner vytvořili dílo, kde se humor mísí s napětím v poměru, který diváky baví i po čtvrt století.
Sázka mezi legendami a triumf v kinech
Bruce Willis jako chladnokrevný Jimmy a Matthew Perry jako neurotický Oz vytvořili duo, které fungovalo dokonale. Willis však původně celý projekt podceňoval. Scénář považoval za průměrný a o úspěchu filmu vážně pochyboval.
Perry, známý svým bezbřehým komediálním nadšením ze seriálu Přátelé, ho však dokázal strhnout. Mezi oběma muži vznikla sázka: pokud film obsadí první místo v americkém žebříčku návštěvnosti, poražený splní neobvyklý slib. Willis měl hostovat v Přátelích.
Film okamžitě po premiéře dobyl kina. Willis sázku prohrál a musel nastoupit jako Paul Stevens, otec Rossovy přítelkyně Elizabeth. Za roli si dokonce odnesl prestižní cenu Emmy. Podle pravidel odborového svazu SAG-AFTRA však nemohl hrát zadarmo.
Minimální mzda, kterou daroval na charitu
Kolem Willisova účinkování v Přátelích dodnes koluje mýtus o bezplatném vystoupení. Skutečnost je jiná. Americký odborový svaz herců neumožňuje pracovat bez nároku na honorář. Willis proto musel přijmout minimální odborovou mzdu, kterou však do posledního centu daroval charitativním organizacím zaměřeným na výzkum AIDS a podporu dětských nadací.
Klíčem k úspěchu celého projektu byla neopakovatelná atmosféra na place. Uvolněná nálada, kde herci sotva potlačovali smích, se přenesla přímo na plátno. Vynikající chemii hlavních představitelů doplňovalo skvělé obsazení ve vedlejších rolích.
Amanda Peet jako Jill Foster, Natasha Henstridge jako Cynthia Tudeski, Rosanna Arquette v roli Sophie Oseransky, Michael Clarke Duncan jako Frankie Figgs a Kevin Pollak jako Janni Gogolak vytvořili ansámbl, který fungoval jako precizně seřízený mechanismus.
Ekonomický triumf éry, která už neexistuje
Z finančního hlediska byl film obrovským úspěchem. S produkčním rozpočtem 41,3 milionu USD dokázal celosvětově vydělat 106,4 milionu USD. Pokud bychom tyto částky přepočetli s přihlédnutím k inflaci do roku 2026, produkční rozpočet by odpovídal přibližně 75 milionům USD a celosvětové tržby by dnes představovaly ekvivalent zhruba 193 milionů USD.
Tento model jasně ukazuje, jak moc se filmový trh změnil. Středně rozpočtové studiové komedie pro dospělé, které dnes z kin téměř vymizely a přesunuly se výhradně na streamovací platformy, byly na přelomu tisíciletí vysoce profitabilním artiklem pro klasickou kinodistribuci.
Diváci tehdy milovali inteligentní humor spojený s napětím. Dnes podobné filmy vznikají výhradně pro Netflix nebo Apple TV+. Éra, kdy komediím vládly skvěle napsané postavy a upřímná herecká chemie, patří minulosti.
Diváci i kritici se shodují na kvalitě
Slova uživatele „jefff“ z filmové databáze ČSFD mluví za vše: „Skvělá komedie, která baví i po letech. Duo Willis/Perry zafungovalo skvěle. Režie i příběh je jednoduchý – ještě taková ozvěna devadesátek, ale příjemně plyne a baví. Super nostalgie.“
Zdroj: youtube.com
S tímto názorem souzní i dobové hodnocení uznávaného filmového kritika Rogera Eberta z deníku Chicago Sun-Times, který v den premiéry napsal: „Z plátna sálá jemná, ale nezaměnitelná aura veselí a nakonec máte podezření, že herci sotva potlačují chichotání… Vím, že to není největší komedie všech dob, dokonce ani prvních sedmi týdnů tohoto století, ale byl jsem pobaven nad všechna očekávání.“
Film na ČSFD drží solidní hodnocení (72 %) a na IMDb si udržuje pozici oblíbené komedie přelomu tisíciletí. Diváci oceňují především chemii hlavních představitelů a schopnost scénáře udržet napětí i humor v dokonalé rovnováze.
Připravte si popcorn a nalaďte Novu Cinema v neděli 13. září 2026 ve 20:00. Čeká vás večer plný smíchu, napětí a nostalgie po éře, kdy Hollywood uměl dělat komedie pro dospělé. Dáte si to taky?
Zdroje článku: Wikipedia, imdb.com, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková