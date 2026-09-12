Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Zranil se řidič osobního vozuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Zranil se řidič osobního vozu
Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou...
Dvě mladé klisny uhynuly během jediného měsíce. Obě byly matkami malých hříbat, která tak zůstala bez...
Tábor zažil nečekanou návštěvu. Dnes krátce před zahájením 34. ročníku Táborských setkání do města dorazil...
Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především takzvaných školních...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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