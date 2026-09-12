Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Zranil se řidič osobního vozu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na silnici II/168 mezi Novými Hutěmi a Vimperkem se čelně střetl autobus s autem. V autobuse v době střetu cestovalo zhruba 15 lidí, zranil se řidič osobního vozu.
Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Zranil se řidič osobního vozu

Autobus se u Vimperka čelně střetl s autem. Zranil se řidič osobního vozu

Zdroj: Anh Tuan Tran
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Krumlovští medvědi mají dost prostoru, tvrdí zámek. Aktivisté to zpochybňují
Krumlovští medvědi mají dost prostoru, tvrdí zámek. Aktivisté to zpochybňují
Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla
Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla

Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou...

Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly
Dvě osiřelá hříbata. Někdo podle majitelky špatně nakrmil jejich matky, obě uhynuly

Dvě mladé klisny uhynuly během jediného měsíce. Obě byly matkami malých hříbat, která tak zůstala bez...

Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z Bechyně
Prezident Pavel nečekaně zavítal do Tábora. Přišel pěšky z Bechyně

Tábor zažil nečekanou návštěvu. Dnes krátce před zahájením 34. ročníku Táborských setkání do města dorazil...

Pozor na změny jízdních řádů. Jihočeský kraj upraví odjezdy některých spojů
Pozor na změny jízdních řádů. Jihočeský kraj upraví odjezdy některých spojů

Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především takzvaných školních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.