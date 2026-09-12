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Báječná Angelika: Michèle Mercier měla hvězdné manýry a režisér ji chtěl nahradit. Česká kina popletla pořadí dílů

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Film Báječná Angelika provázelo velmi náročné natáčení. Hlavní hvězda štábu neustále ztěžovala práci svými manýry a režisér zvažoval okamžitou výměnu.
Báječná Angelika

Báječná Angelika

Zdroj: FOTO:Film Borderie / distr. Česká televize
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