Tepelná čerpadla končí. Na trh vtrhla novinka, která vytopí celý dům za zlomek ceny

Poslední zimy ukázaly, že spoléhat se na starý elektrický kotel nebo plynový zdroj může být finančně likvidační. Tisíce domácností proto začaly pátrat po úsporné alternativě, která by jim umožnila přežít topnou sezónu bez astronomických záloh. Jenže první logická volba – teplovodní tepelné čerpadlo typu vzduch-voda – přináší vlastní komplikace.
Počáteční investice se běžně pohybuje mezi 250 000 až 400 000 korunami, k tomu přibývají stavební úpravy, akumulační nádrže, nové rozvody a papírování s úřady. Návratnost se tak natahuje na celé dekády a mnohé rodiny prostě nemají po ruce takový kapitál. Proto se stále více lidí obrací k jinému principu, který technologicky vychází ze stejného základu, ale obchází nejdražší část celé rovnice.
Jak funguje systém, který topí vzduchem místo vody
Řeč je o klimatizaci typu vzduch-vzduch, která po technické stránce představuje plnohodnotné tepelné čerpadlo. Pracuje na identickém termodynamickém principu jako velké drahé systémy – odebírá teplo z venkovního vzduchu a přečerpává ho dovnitř. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že teplo neodevzdává do topné vody v radiátorech či podlahovém potrubí, ale ohřívá přímo vzduch v místnosti.
Právě tato zdánlivá drobnost mění celou ekonomiku vytápění. Odpadá nutnost instalovat rozvodné potrubí, akumulační nádrže i masivní radiátory. Montáž jedné venkovní a několika vnitřních jednotek zvládne odborná firma během jediného pracovního dne přes jednoduchý průraz zdí, bez nutnosti stavebního povolení a bez bourání podlah.
Moderní invertorové jednotky dosahují sezónního topného faktoru SCOP přes 4 až 5. To v praxi znamená, že z jedné kilowatthodiny dodané elektřiny vygenerují čtyři až pět kilowatthodin tepla. Běžně a spolehlivě topí i při venkovních teplotách padajících k -15 °C až -25 °C, což pokrývá drtivou většinu zimních dní v našich podmínkách.
Proč se investice vrátí za jednotky let místo dekád
Kvalitní multisplitovou jednotku pro vytápění běžného rodinného domu pořídíte v rozmezí 30 000 až 90 000 korun. Pokud navíc nahrazujete elektrické přímotopy nebo lokální topidla, můžete za určitých podmínek získat dotaci z programu Nová zelená úsporám (případně NZÚ Light pro nízkopříjmové domácnosti), což počáteční investici ještě více sníží.
Další výhodou je získání výhodnější distribuční sazby D57d. Při instalaci klimatizace jako hlavního zdroje vytápění má domácnost možnost získat dvoutarifní sazbu, která zajišťuje levnější elektřinu (nízký tarif) po dobu 20 hodin denně – a to nejen pro samotné topení, ale pro všechny spotřebiče v domě.
Teplovodní systémy s podlahovým topením mají velkou setrvačnost a trvá hodiny, než se prostor prohřeje. Klimatizace naproti tomu začne foukat teplý vzduch během několika desítek sekund od zapnutí. Pokud odjedete na víkend a necháte dům jen temperovat, po návratu máte příjemné teplo téměř okamžitě.
Na rozdíl od běžných kotlů slouží zařízení v parném létě jako výkonná klimatizace a odvlhčovač, takže se v horkých měsících vyhnete nesnesitelnému přehřívání interiéru. Vnitřní jednotky jsou standardně vybaveny prachovými, uhlíkovými a ionizačními filtry, které neustále zachycují prach, alergeny, pyly i pachy – což ocení zejména alergici.
Pro koho je tento způsob vytápění ideální a na co si dát pozor
Systém funguje nejlépe v zateplených rodinných domech, novostavbách, menších bytech, rekreačních chalupách nebo otevřených dispozicích, kde vzduch může volně proudit mezi jednotlivými místnostmi. Stejně tak skvěle poslouží jako sekundární zdroj k přitápění v domech, kde majitelé nechtějí zbytečně brzy na podzim spouštět hlavní centrální kotel.
Aby bylo hodnocení objektivní, je třeba počítat i s několika specifiky tohoto řešení. Klimatizace neohřívá užitkovou vodu pro sprchování, takže je nutné ji kombinovat se samostatným elektrickým či hybridním bojlerem. Provoz s sebou nese mírné proudění vzduchu a tichý šum ventilátoru, což může citlivějším lidem vadit v ložnici – ačkoliv noční režimy moderních jednotek dnes bez problémů pracují pod hranicí 20 dB.
Při správně navrženém výkonu a promyšleném rozmístění jednotek představuje klimatizace typu vzduch-vzduch jeden z nejdostupnějších, nejflexibilnějších a provozně nejlevnějších způsobů vytápění, který dává ekonomický smysl bez nutnosti čerpat obří úvěry. A právě proto se z ní stává černý kůň moderního úsporného bydlení.
Zdroje článku: nespechej.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová