Pračka vám srazila oblečení? Vědci našli trik, kterým ho zase natáhnete

Proč se vlastně oblečení v pračce sráží?
Představte si miliony drobných molekul celulózy uvnitř bavlněného vlákna. V přírodě vypadají jako zmuchlaný drátek – zkroucené, nepravidelné, chaotické. Při výrobě textilií se ale tyto molekuly mechanicky natahují, vyrovnávají a kroutí do hladkých, dlouhých nití.
Je to, jako když napnete pružinu a zamknete ji v napjatém stavu. Vlákna si ale pamatují svůj původní tvar. A jakmile je vystavíte teplu, vlhkosti nebo mechanickému pohybu v pračce, začnou se hroutit zpět do své přirozené, zkroucené podoby.
Na molekulární úrovni drží celulózové řetězce pohromadě takzvané vodíkové vazby. Ty fungují jako neviditelné svorky, které zpevňují vlákno a drží ho v napnutém stavu. Jenže horká voda během praní zvyšuje energii molekul – ty se začnou rychleji třást a vodíkové vazby se rozvolňují.
Celulóza navíc miluje vodu. Je hydrofilní, což znamená, že molekuly vody pronikají přímo dovnitř vláken, způsobují jejich bobtnání a činí je pružnějšími. Přidejte k tomu rotaci bubnu pračky a máte dokonalou bouři: vlákna se uvolňují, krčí a vracejí do své původní, méně natažené podoby.
Nestačí jen studená voda – mechanický pohyb hraje roli taky
Možná jste zažili, že se vám srazilo i oblečení prané na studeno. Studená voda sice nerozruší vodíkové vazby tak dramaticky jako horká, ale stále dokáže proniknout do vláken a způsobit jejich bobtnání.
Klíčový je i způsob, jakým je látka utkaná nebo upletená. Volně pletené materiály mají více otevřených smyček a prostoru pro pohyb – proto se krčí snáze. Naopak hustě tkané látky jsou odolnější, protože vlákna jsou pevně uzamčená s minimálním prostorem pro pohyb.
Chcete-li minimalizovat smrštění, vyberte nejnižší otáčky odstřeďování nebo nejšetrnější program, zvlášť u bavlny a lnu. Popisky na oblečení často neuvádějí dopad rychlosti odstřeďování. Při pochybnostech zvolte režim „jemné prádlo".
Vlna se chová úplně jinak – a je to ještě horší
Zatímco bavlna a len se sráží kvůli uvolňování celulózových řetězců, vlna je živočišné vlákno složené z keratinových proteinů. Její povrch pokrývají drobné, překrývající se šupiny – takzvané kutikulární buňky.
Během praní se tyto šupiny otevírají a zachytávají se o sousední vlákna. Vzniká tak proces zvaný „plstění" - výsledek v praxi vypadá jako mokrá vata...
Syntetická vlákna jako polyester nebo nylon jsou vyrobena z polymerů na bázi ropy a navržena pro stabilitu a odolnost.
Textilní vědci a inženýři pracují na látkách odolných vůči smrštění pomocí pokročilého materiálového designu. Mezi slibné inovace patří smíšené příze, které kombinují přírodní a syntetická vlákna nebo polymery s tvarovou pamětí, jež dokážou měnit tvar v reakci na teplotu či vodu.
Jak oblečení znovu natáhnout? Stačí kondicionér a trpělivost
Pokud se vám oblíbený kousek srazil, můžete ho zachránit jednoduchým trikem. Namočte ho do vlažné vody smíchané s kondicionérem na vlasy nebo dětským šamponem (přibližně jedna polévková lžíce na litr vody). Poté opatrně natáhněte látku zpět do původního tvaru a nechte ji schnout naplocho nebo pod mírným napětím – například připevněnou kolíčky na sušák.
Důvod, proč to funguje? Kondicionéry obsahují chemikálie známé jako kationtové tenzidy. Ty dočasně promažou vlákna, učiní je pružnějšími a umožní vám je jemně vytáhnout zpět na místo.
Tento proces nemůže zcela zvrátit extrémní sražení, ale může pomoci obnovit část ztracené velikosti a udělat oblečení opět nositelným. Funguje skvěle na přírodní materiály jako bavlna, vlna či len, ale na 100% syntetická vlákna má minimální účinek.
Praktický tip: Po namočení oblečení nevymačkávejte kroucením, což by mohlo vlákna deformovat. Místo toho ho jemně vymačkejte a zabalte do suchého ručníku, který odsaje přebytečnou vlhkost. Pak už ho můžete začít natahovat.
Zdroje článku: sciencealert.com, vogue.com, thespruce.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková