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Pračka vám srazila oblečení? Vědci našli trik, kterým ho zase natáhnete

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Když se vaše oblíbené šaty nebo tričko po praní smrsknou, může to být frustrující. Některé látky se zkrátka srážejí víc než jiné a za vším stojí fascinující chemie vláken.
Pračka vám srazila oblečení? Vědci našli trik, kterým ho zase natáhnete

Pračka vám srazila oblečení? Vědci našli trik, kterým ho zase natáhnete

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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