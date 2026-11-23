Srážka dodávky a kamionu v Provodíně. Vrtulník transportoval zraněného do nemocnice
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Srážka dodávky a kamionu v Provodíně. Vrtulník transportoval zraněného do nemocniceZdroj: HZS LK
Článek byl publikován 23.11.2026 19:09
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