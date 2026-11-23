Telefon v ruce, za zády tělocvična. „Nazdar, lidi. Právě teď jsme v Uzbekistánu, v Taškentu, v olympijském resortu,“ hlásí do kamery Josef Hála, 32letý český bojovník ve welterové váze do 75 kg s bilancí 5-0-0. Čeká ho titulový zápas v malých rukavicích a podle jeho slov jde na zkušenou. Místo obvyklých siláckých řečí se ale usmívá a mluví o tom, co si z kempu odveze. Redakce MMAmag jeho věty porovnala s kalendářem mezinárodní federace World Boxing a s rozhovorem, který Hála poskytl v září.
Favorit, který se směje sám sobě
Video zveřejnil sportovní web Káóčko 19. listopadu 2026. Hála v něm říká: „Přijeli jsme za uzbeckou reprezentací na kempík trošku se něco naučit.“ A pokračuje: „Zítra máme sparingy, tak jsem zvědavý, co si odsud odnesu. Vezu si pořádný ruksak, abych měl ten výprask v čem odnést.“ Pak to uzavře větou „No, uvidíme. Jdeme na zkušenou.“
Muž, kterého Káóčko označuje za výrazného favorita prosincového zápasu, se tedy sám pasuje do role žáka. Jde o jeho vlastní popis kempu, ne o oznámení uzbecké federace. Hála ve videu zároveň řekl, proč zamířil zrovna do Taškentu.
Proč Taškent: koncem listopadu tam začíná Světový pohár
„Koncem měsíce je tady i Světový pohár, takže sem najíždějí už i další země, další reprezentace. Tím pádem docela kvalitní tréninky,“ říká Hála ve stejném videu. Kalendář mu dává za pravdu: federace World Boxing oznámila 12. srpna 2026, že finále Světového poháru 2026 se v Taškentu koná od 26. listopadu do 4. prosince 2026. Že tam zahraniční výpravy trénovaly už v polovině listopadu, tvrdí zatím jen Hála.
Uzbecký box navíc není exotika. Podle Olympijské rady Asie vybojovali uzbečtí boxeři na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 pět zlatých medailí. Sparing v takové hale je pro přípravu na postojový duel něco jiného než domácí tělocvična.
O uzbeckých boxerech mluvil už v září. Tehdy to byl vtip
V rozhovoru pro iDNES.cz z 9. září 2026 redakce MMAmag dohledala pasáž, v níž Hála hodnotí sám sebe: „Já mám bídnej pohyb. Kdybych jel boxovat s nějakým uzbeckým olympionikem, to bys viděl, jak se hýbu, byl bych bitej jak žito.“ Tehdy to byla hláška do rozhovoru.
O dva měsíce a deset dní později, 19. listopadu 2026, za uzbeckou reprezentací sám odletěl. Stejný motiv, jiná role: z vtipu se stal tréninkový plán. Sebeironie u bojovníka, který jde za pár týdnů do zápasu o pás, je v téhle branži vzácnější zboží než trash talk.
Z videa neplyne, jak dopadnou taškentské sparingy. Dne 29. prosince 2026 se ale v O2 areně ukáže, jestli si Hála místo výprasku odnese pás.
Pás, O2 arena a soupeř s téměř dvěma stovkami zápasů
Na oficiální stránce turnaje redakce MMAmag k 20. listopadu 2026 dohledala, že OKTAGON 100, jubilejní turnaj české organizace OKTAGON MMA, se koná 29. prosince 2026 v pražské O2 areně. Soupeřem Josefa Hály je Vladimír Lengál, 37letý český bojovník ve welterové váze do 75 kg s bilancí 10-6-0 a boxerským základem, mistr České republiky v kickboxu i v profesionálním boxu. Jejich duel je tam vedený jako titulový Stand & Bang, tedy zápas v postoji v malých rukavicích bez boje na zemi. U času se zdroje rozcházejí: OKTAGON MMA uvádí 17:00, O2 arena akci od 18:00 se vstupem od 17:00.
Profil organizace OKTAGON MMA u Lengála přitom uvádí osmé místo v lehké váze a zařazení do pérové. Na stejném programu jsou k 20. listopadu 2026 také Krzysztof Jotko proti Machmudu Muradovovi, Karlos Vémola proti Tomaszovi Narkunovi, Attila Végh proti Lukovi Barnattovi a Robin Fošum proti Marku Mazúchovi; program se do 29. prosince 2026 může změnit.
|Údaj
|Josef Hála
|Vladimír Lengál
|Věk
|32 let
|37 let
|Bilance v MMA
|5-0-0
|10-6-0
|Zápasy v postoji
|titul v boxu bez rukavic
|téměř 200 (box, kickbox, thajský box)
Sebeironie prodává líp než výhrůžka
GLOSA Scéna si zvykla, že se lístky prodávají přes urážky, zaťaté pěsti na tiskovce a sliby, kdo koho pošle do nemocnice. Hála dělá přesný opak: neporažený bijec natočí video z cizí tělocvičny a sám sebe v něm pasuje na kluka, co přijel dostat na budku. Je to upřímné, legrační a mimochodem i chytré. Nikdo od něj pak nečeká nic jiného než výkon.
Ruksak z Taškentu je zatím prázdný. Co si v něm Hála 29. prosince 2026 odnese z O2 areny, rozhodne pět kol v malých rukavicích: buď výprask, o kterém Hála tak rád vtipkuje, nebo pás.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek