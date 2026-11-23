Chatu objevil náhodou při tapetování
K nemovitosti na Propasti nedaleko Jevan ho přivedla kuriózní náhoda. Když si zařizoval byt, tapetář nejprve pokrýval čerstvě omítnuté zdi starými novinami. Právě v nich si Janda všiml inzerátu na prodej usedlosti na Jevansku. Hned následující neděli se tam vypravil na prohlídku a místo si ho okamžitě získalo.
Bylo to v roce 1973 a původní stavba měla k dnešní podobě opravdu daleko. Na pozemku stál malý domek, garáž, kůlny a další drobné hospodářské objekty. Zpěvák se ale do místa zamiloval a začal ho postupně upravovat.
Nešlo o jednu velkou rekonstrukci, při které by starou stavbu zboural a nahradil novou vilou. Dům se rozrůstal po jednotlivých etapách. Přibývaly obytné prostory, měnilo se uspořádání místností a původně skromné zázemí získávalo stále pohodlnější podobu.
Dům, který slouží k bydlení i práci
Současné sídlo je dostatečně prostorné pro celou rodinu. Najdeme tu obývací pokoj, kuchyni, jídelnu i několik ložnic. Interiér kombinuje pohodlné moderní vybavení s nábytkem a předměty, které mají pro majitele osobní hodnotu.
Jednou z nejnápadnějších místností je Jandova pracovna. Hudebník v ní tráví hodně času a právě zde vznikla řada jeho písní. Nechybí hudební nástroje, ocenění ani další vzpomínky na dlouhou kariéru se skupinou Olympic.
Petr Janda si navíc přímo doma vybudoval vlastní nahrávací studio. Hudba tak není jen jeho povoláním, ale přirozenou součástí každodenního života. Nemusí nikam dojíždět, když dostane nápad na novou skladbu nebo chce pracovat na hudebním projektu.
Interiér i nádhernou zahradu si můžete prohlédnout v následujícím dokumentu:
Ložnice jako hotelový pokoj
Jednou z největších zvláštností domu je zpěvákova ložnice. Nechal si ji totiž zařídit ve stylu hotelového pokoje. Dokonce má na dveřích číslo 4 a na klice cedulky s nápisy „Prosím ukliďte“ a „Neuklízejte“, které může podle nálady měnit.
Nápad souvisí s jeho dlouholetým koncertováním. Petr Janda strávil během hudební kariéry spoustu nocí v hotelech a jejich prostředí si oblíbil. Chtěl proto mít podobně zařízený pokoj také doma. Sám ale s úsměvem přiznává, že ani vlastní hotelová ložnice mu nezaručila vždy bezproblémové spaní.
Zahrada pro odpočinek i velké oslavy
K domu patří také rozlehlá zahrada, která je důležitou součástí rodinného života. Petr Janda se rád věnuje zahradničení, pěstuje zeleninu a bylinky a má tu také bazén a místa určená k posezení.
Venkovní prostory využívá i při rodinných setkáních a oslavách. Na pozemku má navíc vlastní domek zpěvákova dcera Marta Jandová. Rodina tak může trávit čas společně, ale zároveň má každý své soukromí.
Janda si pochvaluje především klid, který mu život mimo Prahu nabízí. S manželkou Alicí tu vychovává mladší dcery. Venkovské bydlení má samozřejmě i své odvrácené stránky. Do školy a za dalšími aktivitami musejí dcery dojíždět, což rodině zabírá poměrně dost času.
Místo už dávno není obyčejnou chatou
Z původního malého stavení zůstala především vzpomínka na začátek jednoho dlouhého příběhu. Dnešní dům vznikal postupně více než půl století a přizpůsoboval se tomu, jak se měnil život jeho majitele.
Petr Janda si tak nepořídil hotovou luxusní vilu, ale vybudoval si ji z místa, které ho kdysi oslovilo obyčejným inzerátem v novinách.
Zdroje článku: atlas.centrum.cz, idnes.cz, novinky.cz, novinykraje.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá