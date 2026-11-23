Hala v Dauhá už byla myšlenkami u přestávky mezi koly, když Navajo Stirling trefil pravou ruku. Jiří Procházka se složil a hlavní zápas večera byl u konce dvě sekundy před klaksonem. Druhá porážka v řadě, a hned tím nejtvrdším možným způsobem. Tím ale večer v Kataru pro českého bývalého šampiona neskončil. Redakce MMAmag si otevřela odhadovou tabulku výdělků z celé karty a nahoře našla jméno, které tam po takovém konci nikdo nečekal.
Dvě sekundy, které Procházkovi chyběly
Oficiální výsledek, který UFC, největší světová MMA organizace, zveřejnila 21. listopadu 2026, je stručný: knockout pravou rukou, druhé kolo, čas 4:58. Šlo o hlavní zápas turnaje UFC Fight Night v Dauhá z 21. listopadu 2026, tedy o běžný galavečer bez čísla a bez placeného přenosu.
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg a bývalý šampion UFC, vstupoval do klece s bilancí 32-6-1 a odešel s 32-7-1. Navajo Stirling, neporažený novozélandský bojovník téže kategorie, posunul svou bilanci z 11-0 na 12-0. Podle UFC má v organizaci sedm vítězství v řadě.
Pro Procházku to byla druhá prohra za sebou. Na turnaji UFC 327 v Miami ho 11. dubna 2026 zastavil Carlos Ulberg knockoutem v čase 3:45 prvního kola a získal pás polotěžké váhy, jak tehdy popsala agentura Associated Press. Na prvním místě odhadovaného pořadí výplat z Dauhá ale nestál Stirling ani nikdo jiný z vítězů.
Tabulka, ve které prohra nebyla vidět
UFC ani katarská strana k tomuto galavečeru žádnou oficiální výplatní listinu nezveřejnily. Jediné dostupné číslo je modelový odhad serveru UFCalendar z 21. listopadu 2026. Ten sám uvádí, že ověřitelnou položkou jsou jen takzvané platby za propagační povinnosti a udělené bonusy, zatímco základní odměna a prémie za výhru jsou odhady postavené na dříve zveřejňovaných částkách.
Podle tohoto modelu si Procházka odnesl zhruba 15,9 milionu Kč (716 000 dolarů). Redakce MMAmag si odhadovou tabulku rozebrala po položkách a spočítala poměry: Procházka bral 2,1krát víc než Dan Hooker, který na stejné kartě zdolal Briana Ortegu na body, a 2,5krát víc než Stirling. Bonus nedostal žádný.
|Bojovník
|Odhad výdělku
|Přepočet na Kč
|Jiří Procházka
|716 000 dolarů
|15,9 milionu Kč
|Dan Hooker
|337 000 dolarů
|7,5 milionu Kč
|Navajo Stirling
|290 000 dolarů
|6,5 milionu Kč
Koruny jsou přepočet redakce kurzem České národní banky, dolarové částky zůstávají odhadem. Vysvětlení, proč prohra Procházkovi na výplatě podle tohoto modelu neubrala ani dolar, se hledá v kontraktu, o kterém sám mluvil v dubnu 2026.
Papír z dubna, který Procházku drží nahoře
UFCalendar jeho smlouvu popisuje jako pevný kontrakt, který se platí stejně při výhře i při prohře. Je to odhad serveru, ne zveřejněný dokument. Server MMA Shorties 30. dubna 2026 s odvoláním na Nova Sport napsal, že Procházka tehdy mluvil o nově podepsané smlouvě na osm zápasů. Kolik z nich je odzápasených, z veřejně dostupných materiálů nevyplývá.
Stirlingův večer vypadal jinak. Podle stejného modelu dostal 92 000 dolarů základ, 92 000 dolarů za vítězství, 100 000 dolarů jako bonus za výkon večera a 6 000 dolarů jako platbu za propagační povinnosti. Samotný bonus tak tvořil zhruba 34,5 procenta jeho celkového výdělku.
Jeden si na peníze musel vydělat ukončením. Druhý podpisem.
Jediná čísla, která fanoušek má, jsou odhad
GLOSA Na tom, že UFC platí za jméno a ne za výsledek, není nic nového ani skandálního. Zajímavější je, že se o částkách z Dauhá vůbec musí spekulovat. Ve státech, kde výplatní listiny zveřejňuje atletická komise, by debata trvala pět minut a skončila by u dokumentu. V Kataru skončila u tabulky, kterou sestavil soukromý server a sám u ní píše, že jde o model.
Čtenář tedy nedostane fakt, ale nejlepší dostupný odhad. Je dobré to vědět, než se číslo 716 000 dolarů začne po sociálních sítích šířit jako výplatní páska. Co z Dauhá zbylo v žebříčku a kde zápasy sledovat, je naopak doložitelné přesně.
Komu Dauhá změnilo pozici
V oficiálním žebříčku UFC ve znění k 23. listopadu 2026 redakce MMAmag ověřila, že se po Dauhá zatím nic nepřeskupilo: polotěžké váze vládne Ulberg, Procházka je i po porážce druhý a Stirling pátý. Sportovní argument pro posun má Novozélanďan jasný, oficiální potvrzení ale zatím ne.
Čeští fanoušci mají galavečery UFC na kanálu Nova Sport 6, který za jejich domov označila tisková zpráva Novy z 28. února 2024. Archiv a doplňkový obsah nabízí služba UFC Fight Pass, u níž český App Store uváděl k 23. listopadu 2026 měsíční předplatné za 279 Kč.
Zůstává obrázek z Dauhá: muž, který ležel na podlaze, bral podle odhadu víc než muž, který ho uspal. A dokud bude jeho smlouva vypadat tak, jak ji UFCalendar popisuje, nezmění na tom nic ani příští výsledek.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek