Původní hrad si oblíbil i král Václav II.
Dnešní zámek Nižbor ve Středočeském kraji stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou a údolím Habrového potoka. Původně zde stával gotický hrad Miesenburg, který nechal ve 13. století vybudovat český král Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1265.
Hrad měl významnou správní i obrannou funkci. Jeho strategická poloha umožňovala kontrolovat okolní krajinu a přístupové cesty. Oblíbil si ho také Přemyslův syn Václav II., který zde často pobýval a vydával tu i důležité listiny.
Během dalších staletí se stavba několikrát proměnila. V 16. století prošla výraznou přestavbou a v první polovině 18. století získala za Valdštejnů barokní podobu. Z původního středověkého hradu se tak dochovala jen část starších konstrukcí, včetně některých sklepních prostor a pozůstatků věže.
Kouř ukázal cestu do neznámého prostoru
Právě podzemí se stalo předmětem zájmu skupiny Badatelé. Jeden z jejích členů se nevzdal kuřácké vášně ani během průzkumu podzemních chodeb. Přitom si všiml, že se cigaretový kouř ztrácí ve zdivu. Začal proto zkoumat, kudy proudí vzduch a zda za zdí není další prostor.
Jeho podezření se naplnilo. Kouř odcházel puklinou do dalších sklepení, o kterých se dosud nevědělo. Co je pozoruhodné, nešlo o další středověké podzemní chodby, nýbrž prostory vybudované až v barokním období. Záznam z výzkumu si můžete prohlédnout ve videu:
I tak jde o zajímavý nález. Historické budovy se totiž během své existence mnohokrát přestavovaly. Některé průchody byly zazděny, místnosti změnily účel a další části se postupně staly nepřístupnými. To, co dnes vypadá jako obyčejná zeď, tak může jen zakrývat pozůstatky staršího uspořádání budovy.
Byli na Nižboru skutečně templáři?
Kolem podzemí se objevují také úvahy o templářském řádu. Název Miesenburg a představa tajných prostor starého hradu k podobným spekulacím přímo vybízejí. Prokazatelné historické doklady o tom, že by Nižbor patřil templářům nebo zde měli své sídlo, ale chybějí.
Oficiální historie zámku naopak uvádí jeho založení Přemyslem Otakarem II. a následné působení českých panovníků a šlechtických rodů. Templářská souvislost proto zůstává neověřenou teorií, nikoli potvrzeným historickým faktem.
To však nic nemění na tom, že podzemí někdejšího hradu je zajímavé samo o sobě. Staré stavby často skrývají zazděné průchody, odvodňovací systémy a prostory, jejichž původní účel se po staletích obtížně určuje.
Zámek dnes ukrývá také keltskou historii
Templáři na Nižboru jsou možná jen legendou, ale zato se zde můžete něco přiučit o Keltech. V zámku sídlí Informační centrum keltské kultury. Návštěvníci se tu mohou seznámit se životem Keltů, jejich řemesly, náboženstvím i každodenním životem. Nedaleko se totiž nachází významné keltské oppidum Stradonice.
Nižbor tak spojuje několik historických období na jednom místě. Zatímco jeho nejstarší kořeny sahají do doby Přemyslovců, okolní krajina připomíná ještě mnohem starší osídlení.
A pod zámeckými budovami zůstávají prostory, které stále přitahují pozornost lidí fascinovaných historií a zapomenutými podzemními stavbami.
Zdroje článku: youtube.com, zameknizbor.cz, obecnizbor.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová