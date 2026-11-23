Na Brněnsku odkryli hroby z pravěku. Archeologové našli keramiku i bronzové šperky
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Na Brněnsku odkryli hroby z pravěku. Archeologové našli keramiku i bronzové šperkyZdroj: ÚAPP
Článek byl publikován 23.11.2026 19:30
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