Projekt Burj Al Babas vznikl nedaleko městečka Mudurnu v turecké provincii Bolu, zhruba na půli cesty mezi Istanbulem a Ankarou. Jeho tvůrci měli velkolepou představu. Chtěli vybudovat luxusní rezidenční komplex, který by nabídl zámožným zájemcům vlastní zámecké sídlo v malebné části Turecka. Inspirací jim byla evropská aristokratická architektura, a to především francouzské zámky.
Mělo tu vyrůst 732 malých zámků
Výstavba začala v roce 2014 a plány byly skutečně ambiciózní. V celém areálu mělo stát 732 téměř identických vil. Každá měla
několik podlaží, věžičky, ozdobné fasády a balkony. Uvnitř se počítalo s luxusním vybavením včetně vířivek, podlahového vytápění a dalších prvků odpovídajících vysokému standardu bydlení.
Burj Al Babas přitom neměl být jen obyčejným rezidenčním projektem. Součástí plánovaného městečka mělo být také
obchodní centrum, hotel, restaurace a lázeňské zázemí. Oblast je totiž známá termálními prameny, které měly být pro budoucí obyvatele jedním z hlavních lákadel.
Zájemci o luxusní bydlení se skutečně našli. O jednotlivé domy projevovali zájem především kupci ze zemí Perského zálivu. Někteří za své budoucí rezidence zaplatili vysoké částky ještě před jejich dokončením. Vypadalo to, že se záměr podaří uskutečnit.
Burj Al Babas | Zdroj: Depositphotos.com Velkolepý sen skončil kvůli finančním problémům
Projekt ale brzy narazil na vážné potíže. Developerská společnost se dostala do finančních problémů a
v roce 2018 vstoupila do insolvenčního řízení. Stavební práce se zastavily a stovky kupujících se vysněného bydlení nedočkaly.
Do té doby se podařilo postavit přibližně 587 z plánovaných 732 vil. Ani většina z nich však nebyla dokončena. Některé mají hotové vnější fasády, ale uvnitř zůstaly jen nedodělané místnosti, stavební materiál a nedokončené instalace. Jiné se zastavily ještě v hrubé stavební fázi.
Z luxusního městečka se tak postupně stala jedna z nejpodivnějších opuštěných stavebních lokalit v Turecku. Pravidelné řady zámečků působí na první pohled téměř dokonale, ale při bližším pohledu je zřejmé, že za pohádkovou fasádou se skrývá nedokončený projekt.
Město duchů má přesto svého hlídače
Rozlehlý areál přesto není úplně bez života. O jeho zabezpečení se stará hlídač, který dohlíží na soukromý pozemek a brání neoprávněným návštěvám. Podle některých reportáží je právě on jediným člověkem, kterého lze v opuštěném městečku pravidelně potkat.
Tato zvláštní samota ještě umocňuje atmosféru místa. Stovky domů, které měly být plné bohatých rodin, návštěv a společenského života, zůstávají prázdné. Místo ruchu luxusního letoviska tu člověk najde jen ticho, nedokončené stavby a dlouhé řady stejných věžiček.
Burj Al Babas se mezitím stal lákadlem pro fotografy, cestovatele a tvůrce videí. Jeho neobvyklý vzhled přitahuje pozornost z celého světa. Ne všichni návštěvníci však respektují skutečnost, že jde o soukromý pozemek a že vstup do nedokončených budov může být nebezpečný.
Burj Al Babas | Zdroj: Depositphotos,com Zámky, které čekají na svůj osud
Příběh Burj Al Babas přitom není jen o podivné architektuře. Za opuštěnými domy stojí také skutečné lidské osudy. Lidé, kteří si koupili luxusní vilu, investovali do projektu značné peníze a dodnes nemají, za co zaplatili.
V roce 2024 se případem zabývaly také turecké úřady kvůli podezření z finančních machinací a podvodů. Situaci komplikují právní spory i vlastnické vztahy. Přestože se objevovaly úvahy o novém využití areálu a dokončení části staveb, žádná proměna v plnohodnotné luxusní letovisko se zatím neuskutečnila.
Místo, které mělo být symbolem bohatství a pohodlného života, se tak stalo připomínkou toho, jak snadno se může velkolepý sen přeměnit ve zklamání. A stovky zámečků s věžičkami dál stojí v turecké krajině jako kulisy pohádky, do které se nikdo nenastěhoval.
Zdroje článku:
atlasobscura.com, architecturaldigest.in, bacheloroftravel.com, nespechej.cz
Autor článku:
Tereza Holubová