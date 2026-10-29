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Neymar si zakryl ústa a dostal stopku na tři zápasy. V Brazílii platí nové pravidlo pojmenované po Viníciusovi

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Brazilský tribunál STJD potrestal Neymara za zakrytá ústa dvěma zápasy. Santos bez něj ale odehraje tři utkání. Trestalo se to, že slova skryl, ne to, co řekl.
Neymar si zakryl ústa a dostal stopku na tři zápasy. V Brazílii platí nové pravidlo pojmenované po Viníciusovi

Neymar si zakryl ústa a dostal stopku na tři zápasy. V Brazílii platí nové pravidlo pojmenované po Viníciusovi

Zdroj: Al Hilal FC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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