Neymar si zakryl ústa a dostal stopku na tři zápasy. V Brazílii platí nové pravidlo pojmenované po Viníciusovi

Sobotní večer 24. října, stadion Vila Belmiro, liják a zápas Santosu s Bahií ve 32. kole brazilské ligy. Po přestávce se Neymar dostal do slovní přestřelky s Rodrigem Nestorem a během ní si přiložil ruku před ústa. Rozhodčí Sávio Pereira Sampaio si situaci prohlédl na videu a vytáhl přímou červenou kartu. Santos s deseti muži vydřel remízu 1:1. O čtyři dny později, ve středu 28. října, rozhodla disciplinární komise Nejvyššího tribunálu sportovní spravedlnosti (STJD) o trestu na dva zápasy. Santos se ale bez své hvězdy bude muset obejít ve třech ligových utkáních. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly vysvětluje, jak brazilský disciplinární systém funguje. A celý případ ukazuje, kam se během pár měsíců posunulo pravidlo, které vzniklo jako zbraň proti rasismu.
Dva zápasy od tribunálu, tři na tribuně
Řada titulků píše o „trestu na tři zápasy“. Tribunál ho ale neudělil. Verdikt STJD zní na dvě utkání. Třetí absence vzniká souběhem s kartovými tresty, které Neymar nasbíral už na hřišti. Ještě před konfliktem s Nestorem dostal žlutou kartu a ta mu v rámci kumulace napomenutí přinesla vlastní stopku. K tomu se přidala automatická absence po červené kartě. Jak shrnul server Ge, kombinace verdiktu a kartových trestů znamená, že Neymar chybí ve třech nejbližších zápasech Santosu.
Které to jsou:
|Zápas
|Termín
|Stav
|Santos – Palmeiras
|28. října
|odehráno, 0:0
|Red Bull Bragantino – Santos
|2. listopadu
|čeká
|Santos – Coritiba (35. kolo)
|kolem 18. nebo 19. listopadu
|čeká
První absenci už má Neymar za sebou. Derby s Palmeirasem sledoval z ochozů a jeho spoluhráči uhráli bezbrankovou remízu. Santos má po 33 kolech 47 bodů a drží osmé místo. O záchranu nehraje, o lepší pohárovou pozici ano. V závěru sezony, kdy rozhoduje každý bod, je ztráta nejvýraznějšího hráče citelná. Na reprezentaci se klubový distanc automaticky nepřenáší. Pro trenéra národního týmu, který zrovna sestavuje nominaci na listopadové přátelské zápasy s Japonskem a Singapurem, to ale může být další poznámka k Neymarově disciplíně.
Netrestá se, co řekl, ale že to nikdo neslyšel
Celý případ stojí na tom, co tribunál neřešil. Nikdo neprokázal, že Neymar Nestorovi řekl něco rasistického, homofobního nebo jinak urážlivého. Obsah jeho slov zůstává neznámý. Prokurátorka to při jednání formulovala přesně: případ není o tom, co bylo řečeno, ale o tom, co bylo skryto. Podle zprávy, kterou zveřejnil STJD, tribunál chránil „transparentnost sporu“, tedy možnost rozhodčích, kamer a disciplinárních orgánů zpětně zjistit, co mezi hráči padlo.
Zajímavá je i právní stránka. Žaloba původně stavěla na článku 191 brazilského sportovního disciplinárního řádu, který postihuje nedodržení předpisů. Tribunál tuto kvalifikaci odmítl a sáhl po článku 258 o jednání proti disciplíně a sportovní etice. Ten počítá s trestem od jednoho do šesti zápasů. Tribunál tím neřekl, že Neymar porušil administrativní pokyn svazu. Řekl, že se zachoval nesportovně. Dva zápasy jsou nad spodní hranicí, ale hluboko pod maximem.
Tábor Santosu nabízí vlastní verzi. Trenér Cuca po zápase s Palmeirasem řekl, že ho Neymar ujistil, že Nestora neurazil rasisticky ani homofobně a že na nějakou urážku „nebyl čas“. Jde ovšem o slova trenéra, který reprodukuje slova hráče, ne o nezávislé svědectví. Sám Neymar se k verdiktu veřejně nevyjádřil.
Podle nás právě tady leží jádro celé kauzy. Pravidlo, které mělo chránit hráče před skrytými urážkami, dnes trestá samotné znemožnění kontroly. Disciplinárka nezkoumá, jestli padla urážka. Stačí jí, že se to nedá ověřit. Je to logický posun: kdyby tribunál musel obsah slov dokazovat, zakrytá ústa by pachateli fungovala jako dokonalé alibi. Zároveň to znamená, že pod stejný paragraf spadá hráč, který zašeptal rasistickou nadávku, i ten, kdo si jen ze zvyku zakryl pusu při běžné hádce.
Přísnější než všichni před ním
Neymar není první, koho brazilský protokol zasáhl. V srpnu dostal od STJD jednozápasový trest Arthur Cabral z Botafoga za incident v utkání s Vitórií ve 23. kole, tedy hned v prvním kole, kdy pravidlo platilo. V září potkal stejný trest Brena Lopese z Coritiby, který si zakryl ústa při komunikaci s Lucasem Esquivelem z Athletica Paranaense po zásahu videorozhodčího ve 45. minutě.
Neymarův trest je tedy dvojnásobný oproti oběma dřívějším případům. Ironií rozpisu je, že třetí zápas jeho absence přijde právě proti Coritibě, Lopesovu klubu.
Santos má prostor se bránit. Rozhodnutí první instance lze napadnout u pléna STJD, nejvyššího domácího sportovního soudu. Cuca trest označil za „těžký“ a uvedl, že klubové právní oddělení „jistě pracuje“ na jeho zmírnění. Argument se nabízí sám: proporcionalita. Proč dvakrát víc než Cabral a Lopes? Proti tomu ale stojí závěr zpravodaje komise, podle něhož nešlo o čin nízké závažnosti a Neymar si zasloužil trest nad minimem. Dá se čekat, že klub bude tlačit alespoň na snížení na jeden zápas. Ve hře by tak zůstal duel s Coritibou.
Jak se z protirasistického nástroje stala ligová disciplína
Neformální název „Protocolo Vini Jr.“ odkazuje k večeru 17. února 2026. V utkání Ligy mistrů mezi Benfikou a Realem Madrid nahlásil Vinícius Júnior po vstřeleném gólu francouzskému rozhodčímu Françoisi Letexierovi, že ho urážel Gianluca Prestianni. Ten si podle brazilského svazu CBF při slovech směrem k Viníciusovi zakrýval ústa dresem. Letexier aktivoval protirasistický protokol a hru přerušil. UEFA později podle dostupných zpráv Prestianniho potrestala šesti zápasy, zčásti podmíněně. Disciplinární závěr přitom nezněl na rasistický, ale na homofobní diskriminační výrok.
Vinícius pravidlo nevymyslel ani neprosadil, jde jen o pojmenování podle jeho případu. K Neymarově trestu se veřejně nevyjádřil.
Na incident zareagovali zákonodárci fotbalu. IFAB 28. dubna 2026 jednomyslně schválil, že organizátor soutěže může udělit červenou kartu hráči, který si v konfrontaci se soupeřem zakryje ústa. Šlo o možnost, ne o povinnost. Brazílie ji využila naplno. Kluby Série A a B schválily 10. srpna balík nových pravidel, který platí od 23. kola. Vedle protokolu pojmenovaného po Viníciusovi zahrnuje i boj proti zdržování: pětisekundové limity, minutu mimo hřiště po ošetření, rychlejší střídání a rozšíření videorozhodčího.
Brazilská formulace je přitom zúžená a zároveň konkrétní. Hráč, náhradník i vystřídaný hráč musí ze hřiště, pokud si při komunikaci se soupeřem zakryje ústa provokativním, znevažujícím nebo vyhroceným způsobem. Jinými slovy: nástroj, který vznikl kvůli rasismu, dnes zasahuje i do běžných hádek o faul nebo o odpískaný roh.
Co by se stalo v Evropě a v Česku
Stejné gesto má v různých soutěžích zcela odlišnou váhu.
|Soutěž / orgán
|Zakrytí úst v konfrontaci
|Prokázaná diskriminace
|Brazílie (Série A, B)
|automaticky přímá červená, pak STJD (1 až 6 zápasů)
|přísnější rámec
|IFAB/FIFA
|červená jako možnost pro organizátora
|FIFA: nejméně 10 zápasů
|UEFA
|automatickou červenou nezavádí
|tříkrokový protokol a nejméně 10 zápasů
|Česká Chance Liga
|automatickou červenou nezavádí
|podle disciplinárního řádu
UEFA staví na protokolu, který hru nejprve zastaví a varuje diváky, pak ji přeruší a pošle týmy do kabin a v krajním případě utkání ukončí. Za rasistické jednání jednotlivce počítá s nejméně deseti zápasy. Samotné zakrytí úst ale v evropských pohárech automaticky nepostihuje.
Česká liga šla stejnou cestou. Jak popsal iDNES.cz, před sezonou 2026/27 převzala část novinek z mistrovství světa. Automatickou červenou kartu za zakrytá ústa ale ne, pokud gesto není součástí širšího nesportovního chování. Předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez vysvětlil, že Česko následuje výklad UEFA. Srovnatelný domácí případ, kdy by hráč pykal výslovně za ruku před pusou, jsme nedohledali.
Neymar by tak za totéž gesto na Letné nebo v Edenu s velkou pravděpodobností dohrál zápas. Ve Vila Belmiro šel pod sprchu krátce po přestávce.
Neymar odešel z hřiště, aniž kdokoli zjistil, co vlastně řekl. A přesně tohle je smysl pravidla: ve fotbale pod kamerami už samotné skrývání slov před kontrolou platí za přestupek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner