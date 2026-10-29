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Čeští egyptologové otevřeli hrobky, které znovu pohltil písek. Uvnitř čekala mumie i příběh královského sňatku

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Dennívýzva
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Francouzští badatelé je našli už v devatenáctém století. Pak hrobky v Sakkáře opět zmizely pod pískem a jejich poloha se na dlouho vytratila. Čeští egyptologové je nyní znovu lokalizovali a poprvé prozkoumali dosud neznámé prostory. Objev ukazuje, jak se ve starém Egyptě získávala moc i bez královské krve.
Čeští egyptologové otevřeli hrobky, které znovu pohltil písek. Uvnitř čekala mumie i příběh královského sňatku

Čeští egyptologové otevřeli hrobky, které znovu pohltil písek. Uvnitř čekala mumie i příběh královského sňatku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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