Čeští egyptologové otevřeli hrobky, které znovu pohltil písek. Uvnitř čekala mumie i příběh královského sňatku

Pohřebiště, které skrývalo druhou kapitolu
Egyptský archeologický výzkum často neznamená objev dosud neznámého místa. Někdy začíná hledáním toho, co předchozí generace prozkoumaly jen částečně. Francouzský egyptolog Auguste Mariette odkrýval v oblasti Sakkáry hrobky už v letech 1858 až 1860. Jeho práce však nepostihla všechny jejich místnosti a postupem času se část staveb znovu ztratila pod nánosy písku.
Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy pod vedením Miroslava Bárty nyní znovu lokalizoval hrobky vysokých hodnostářů Sabua a jeho syna Ptahšepsese. Využil přitom mimo jiné satelitní snímky a terénní průzkum. K nově zjištěným prostorům patří obětní kaple Sabuovy manželky Ichetneferet a pohřební komora s vápencovým sarkofágem, v němž se dochovaly pozůstatky Ptahšepsesovy mumie.
Velekněz byl také mužem státní moci
Ve Staré říši nebyl významný chrám pouhým místem modliteb. Spravoval majetek, zaměstnance a hospodářské zázemí, proto jeho nejvyšší představitelé patřili do vlivných společenských sítí. Sabu a Ptahšepses byli spojeni s kultem boha Ptaha v Memfidě. Jejich tituly a hrobky ukazují, jak blízko k panovnickému dvoru se mohl vysoce postavený úředník dostat.
Ptahšepses podle dochovaných nápisů vykonával významné funkce během vlády několika králů páté dynastie. Jeho hrobka není jen oslavou mrtvého. Představuje pečlivě vytvořený obraz člověka, který chtěl svou společenskou roli zachovat i pro další generace.
Sňatek, který otevřel dveře ke královské rodině
Jedním z nejpoutavějších údajů je Ptahšepsesův sňatek s princeznou Chamaat, dcerou krále Veserkafa. Podle egyptologického ústavu jde o prvního známého nekrálovského úředníka, u něhož máme podobný svazek doložený. Výraz „prvního známého“ je podstatný: archeologie nikdy nemá úplný seznam všech dávných sňatků a nemůže vyloučit starší nedochované případy.
V kontextu egyptské elity měl rodinný svazek i mocenský význam. Spojoval významného úředníka s dynastií a upevňoval jeho postavení. Nemusíme kvůli tomu mluvit o korupci v moderním smyslu. Rodinné vazby byly běžnou a často veřejně uznávanou součástí fungování tehdejší společnosti. Právě jejich studium pomáhá vysvětlit, proč se moc a prestiž soustřeďovaly v určitých rodinách.
Rodinné fotografie vytesané do kamene
V nově zkoumané kapli Ichetneferet se dochovaly výjevy manželky vedle Sabua a jejich dvou synů, Ptahšepsese a Ranefera. Nejde o fotografie ve smyslu přesných momentek, ale o symbolické rodinné reprezentace, které současně umožňují rekonstruovat vztahy mezi osobami. Představy o starověké společnosti tak nevznikají pouze ze seznamů panovníků, nýbrž i z konkrétních rodinných scén.
Sabuova hrobka navíc zaujímá plochu přibližně 54 krát 28 metrů a její výzdoba napodobuje prvky královských paláců. Architektura tím připomíná, že společenské postavení se dalo vyjádřit nejen tituly, ale i podobou místa posledního odpočinku.
Mumie vypráví o dlouhém životě
V pohřební komoře Ptahšepsese nalezli archeologové vápencový sarkofág s pozůstatky mumie. Přestože prostor vykradli už ve starověku, antropologické zkoumání umožnilo odhadnout, že muž zemřel ve věku přes šedesát let. Pro jednotlivce samozřejmě nešlo o nemožnou délku života, ale v prostředí vysoké dětské úmrtnosti a četných zdravotních rizik nebyl takový věk samozřejmostí.
Důležité je i propojení kosterního nálezu s nápisy. Archeologové zde nepracují s anonymním pohřbem, ale s osobou, jejíž kariéru a rodinné vztahy lze alespoň částečně spojovat s materiálními pozůstatky.
Co ještě může zůstat pod pískem
Sakkára ukazuje, jak zavádějící je představa, že slavná archeologická naleziště už byla dávno prozkoumána do posledního metru. Staré vykopávky často měly jiné cíle a metodiku než dnešní projekty. Satelitní data, detailní dokumentace a nové otázky tak mohou změnit i známá místa.
Český objev není příběhem hrobky, kterou předtím nikdy nikdo neviděl. Je příběhem návratu na místo, kde se první kapitola výzkumu uzavřela příliš brzy. A ukazuje, že dějiny Egypta nejsou pouze dějinami faraonů. Často je utvářeli i úředníci, kněží a rodiny, které dovedly přetavit osobní vztahy ve společenskou moc.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Český egyptologický ústav – oficiální zpráva [2], Ahram Online – archaeological context [3], img ai generated