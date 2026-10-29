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Napadení se sexuálním podtextem na Znojemsku. Policisté zadrželi dva mladíky

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Znojemští kriminalisté vyšetřují napadení se sexuálním podtextem, jehož aktéry jsou lidé mladší osmnácti let. Policisté v souvislosti s případem zadrželi dva mladíky. Veřejnost zároveň žádají, aby nesdílela informace, které by mohly odhalit totožnost oběti nebo jejích blízkých.
Napadení se sexuálním podtextem na Znojemsku. Policisté zadrželi dva mladíky

Napadení se sexuálním podtextem na Znojemsku. Policisté zadrželi dva mladíky

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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