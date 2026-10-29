Lanovku na Sněžku čeká dlouhá odstávka. Provozovatel potvrdil termíny, kdy se turisté na vrchol dostanou

Kabinová lanovka spojující Pec pod Sněžkou s vrcholem nejvyšší české hory se připravuje na pravidelnou technickou údržbu. Omezení začne v pondělí 2. listopadu a skončí v pátek 18. prosince. Pro návštěvníky to znamená, že během většiny pracovních dnů nebudou moci využít obvyklé spojení přes Růžovou horu. Provozovatel však počítá s několika výjimkami, díky nimž zůstane lanovka v části tohoto období dostupná. Přerušení provozu je plánované a nesouvisí s žádnou aktuální poruchou.
Lanovka pojede o víkendech i během listopadového svátku
Přestože odstávka potrvá téměř sedm týdnů, lanovka nebude po celou dobu mimo provoz. Cestující ji budou moci využívat o sobotách a nedělích. Další výjimka připadá na období od 11. do 17. listopadu, kdy má být provoz umožněn také v pracovních dnech. Do tohoto termínu spadá i státní svátek 17. listopadu, který letos připadá na úterý. Všechny uvedené termíny ovšem podléhají aktuálním povětrnostním podmínkám, takže ani v povolených dnech není výjezd na vrchol zaručen.
V době provozu je běžná otevírací doba lanovky od 8 do 18 hodin. Při nižším počtu cestujících mohou kabiny odjíždět v půlhodinových intervalech. Návštěvníci by proto neměli automaticky počítat s okamžitým odjezdem po příchodu ke stanici. Provozovatel současně neumožňuje rezervaci konkrétního času ani místa v kabině. Při plánování výletu je tak vhodné počítat také s případným čekáním.
Silný vítr může zastavit cestu až na vrchol
Důležitým omezením zůstává počasí, které provoz lanovky na Sněžku ovlivňuje během celého roku. Lanová dráha se skládá ze dvou úseků, přičemž první vede z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a druhý pokračuje až na vrchol. Zatímco spodní část může být v provozu, horní úsek bývá při silném větru zastaven. Technické podmínky umožňují provoz do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu. Samotné zařazení lanovky mezi provozované spoje proto ještě neznamená, že cestující skutečně vyjedou až na Sněžku.
Ve středu 28. října ukazovala provozní stránka oba úseky jako otevřené od 8 do 18 hodin. Údaj však vždy platí pouze pro daný okamžik a může se během dne změnit. V horských podmínkách se totiž počasí dokáže rychle zhoršit, zvláště na odkrytém vrcholu Sněžky. Turisté by proto měli před odjezdem zkontrolovat stav obou úseků samostatně. Informace o aktuálním provozu jsou dostupné na oficiálních stránkách lanové dráhy.
Technici se zaměří na podpěry a pravidelné revize
Hlavním důvodem podzimního omezení jsou plánované servisní práce. Technici mají dokončit revize zbývajících tří podpěr na prvním úseku lanovky. Součástí údržby budou také běžné kontroly a další úkony předepsané výrobcem zařízení a platnými bezpečnostními předpisy. Podobné odstávky se na Sněžce konají pravidelně na jaře a na podzim, kdy bývá turistický provoz slabší než během hlavní sezony. Lanová dráha patří městu Pec pod Sněžkou a její současná podoba slouží veřejnosti od přelomu let 2013 a 2014.
Na Sněžku se turisté dostanou i pěšky
Odstávka lanovky neznamená úplné uzavření přístupu na Sněžku. Turisté mohou využít značené pěší trasy, pokud jsou průchodné a dovolují to aktuální podmínky. Jednou z možností je cesta přes Růžohorky, která mezi Pecí pod Sněžkou a vrcholem měří přibližně 6,1 kilometru. Další trasy vedou přes Obří důl nebo směrem od Pomezních Bud. Na přelomu podzimu a zimy je však nutné počítat se sněhem, námrazou a silným větrem, který může cestu výrazně zkomplikovat. Před výstupem je proto důležité ověřit nejen předpověď počasí, ale také případná omezení turistických cest na území Krkonošského národního parku.
zdroje: autorský text, redakce