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Lanovku na Sněžku čeká dlouhá odstávka. Provozovatel potvrdil termíny, kdy se turisté na vrchol dostanou

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Turisté, kteří se v listopadu chystají do Krkonoš, musí počítat s výrazným omezením provozu lanovky na Sněžku. Od 2. listopadu do 18. prosince 2026 je naplánována podzimní odstávka kvůli údržbě. Lanovka ale nebude uzavřena nepřetržitě. V některých dnech se cestující na nejvyšší českou horu stále dostanou, pokud to dovolí počasí.
Lanovku na Sněžku čeká dlouhá odstávka. Provozovatel potvrdil termíny, kdy se turisté na vrchol dostanou

Lanovku na Sněžku čeká dlouhá odstávka. Provozovatel potvrdil termíny, kdy se turisté na vrchol dostanou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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