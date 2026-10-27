Ponorku za miliardy vybavili ovladačem z Xboxu. Námořníci ušetřili peníze i mozoly

Když americké námořnictvo v březnu 2018 zařadilo do služby útočnou jadernou ponorku USS Colorado v hodnotě 2,7 miliardy dolarů, vyvolala jedna z fotografií z jejího velína vlnu údivu. Důstojník na řídicím stanovišti v ní nesvíral těžký armádní joystick, ale běžný drátový ovladač z herní konzole Xbox 360. Tento spotřební prvek však nedostal za úkol kormidlovat ponorku ani odpalovat torpéda, nýbrž precizně řídit moderní fotonické stožáry, které definitivně nahradily klasické mechanické periskopy.
Pohled na velín moderní jaderné ponorky obvykle evokuje přísně utajované technologie, pancéřované přepážky a zakázkový vojenský hardware za astronomické částky. Když se však na veřejnost dostal
oficiální záznam amerického námořnictva pořízený na palubě ponorky USS Colorado, všímaví diváci okamžitě poznali povědomý tvar. Mladý důstojník před velkými monitory držel v rukou černobílý ovladač konzole Microsoft Xbox 360 za třicet dolarů. Nešlo o žádnou improvizaci ani krácení volného času posádky, ale o oficiálně zavedenou součást výstroje nejmodernější třídy amerických podmořských plavidel. Velitelská věž jaderné ponorky nese výsuvné stožáry s anténami, radary a optickými či fotonickými senzory. Moderní konstrukce již nepotřebuje optickou šachtu procházející hluboko do trupu. Clemens Vasters from Viersen, Germany / Wikimedia / CC BY 2.0 Konec optických rour: Jak fotonické stožáry změnily trup ponorky
Abychom pochopili přítomnost herního gamepadu na palubě stroje s jaderným reaktorem, musíme se podívat na konstrukční revoluci v pozorování okolí. Více než sto let spoléhaly ponorky na klasický optický periskop. Podobně jako ukazovala už
převratná německá ponorka Typ XXI, periskop představoval masivní mechanický tubus plný zrcadel a skleněných čoček. Tato roura musela procházet přímo skrze tlakový trup ponorky dolů do velitelské místnosti. Z velitelského stanoviště se tím stával stísněný prostor umístěný povinně přímo pod věží, protože velitel musel fyzicky stát u okuláru a otáčet celým periskopem kolem své osy. Tlustá svislá šachta navíc představovala strukturální slabinu trupu při hlubokých ponorech.
Swordfish pomohl zastavit Bismarck. Legendě z plátna nechyběly slabiny
U moderních
útočných ponorek třídy Virginia konstruktéři optickou rouru zcela zrušili. Nahradily ji dva fotonické stožáry AN/BVS-1. Výsuvné tubusy neprocházejí trupem, ale zůstávají pouze vnějším modulem ve věži plavidla. Na jejich vrcholku pracují kamery s vysokým rozlišením pro denní i noční vidění, infračervené senzory a laserový dálkoměr. Veškerá data proudí do útrob ponorky tenkými optickými kabely. Díky tomu námořnictvo přesunulo velitelské středisko o palubu níže, kde vznikl podstatně větší prostor pro operátory a velké obrazovky. Joystick za osmatřicet tisíc dolarů versus gamepad za třicet
Původní řešení ovládání nových fotonických stožárů ovšem armádě přidělalo vrásky. Společnost Lockheed Martin navrhla pro kamerové stanoviště speciální ovládací pult s těžkou řídicí pákou ve stylu vrtulníkového joysticku. Celý tento zakázkový mechanismus stál přibližně 38 000 dolarů, tedy v přepočtu téměř 900 000 korun. Výsledek byl neforemný, obsluha si stěžovala na únavu rukou a výcvik operátora trval dlouhé hodiny. Jak dokládá
historie prvních joysticků u řízených zbraní, vojenské ovládací prvky často vznikaly bez ohledu na přirozenou ergonomii lidské ruky. Klasický optický periskop vyžadoval rozměrnou svislou rouru se soustavou zrcadel a čoček, která mechanicky narušovala pevnost tlakového trupu. Fotonický stožár přenáší obraz do velína výhradně po tenkých optických kabelech. Gonzosft / Wikimedia / CC BY 3.0
Vývojový tým v Manassasu ve Virginii se proto rozhodl otestovat přístup označovaný jako COTS, tedy využití běžně dostupných komerčních prvků. Inženýři přizvali skupinu mladých námořníků a položili před ně různé komerční ovladače. Když námořníci dostali do ruky gamepad Xboxu, na který byli zvyklí z domova, zvládli veškeré funkce rotace stožáru, náklonu kamer a přiblížení obrazu během několika minut bez jakéhokoli manuálu. Pro armádu to znamenalo obrovský triumf. Kromě okamžité intuice a nulových nákladů na zdlouhavý trénink klesla cena součástky z osmatřiceti tisíc dolarů na pouhých třicet dolarů. Pokud se ovladač poškodí, sklad na ponorce může nést desítky náhradních kusů a novou náhradu lze pořídit v jakémkoli běžném obchodě s elektronikou.
Sověti svou novou zbraň tajili i před vlastními vojáky. Kaťuša vezla nálož na sebezničení Co přesně gamepad řídí a k čemu se v boji nesmí přiblížit
Při zveřejnění fotografií z ponorky Colorado vznikla v laické veřejnosti představa, že námořníci ovládají celou třítisícitunovou ponorku jako v počítačové hře. Skutečnost je přísně vymezená. Ovladač Xboxu slouží výhradně k mechanickému směrování kamerové hlavice, ostření, přepínání spekter a zoomování fotonického stožáru. Námořník s ním prohlíží obzor, zaměřuje kontakty na hladině a sleduje pobřežní cíle.
Ke kormidlu ani k řízení zbraní se herní ovladač nikdy nedostane. Samotný pohyb ponorky, hloubková kormidla a vyvažování řídí samostatný zálohovaný systém fly-by-wire s vlastními pákami. Odpalování torpéd Mark 48 a střel s plochou dráhou letu Tomahawk podléhá přísnému bojovému systému AN/BYG-1 s oddělenou bezpečnostní architekturou, kde má každý krok několikanásobné fyzické i softwarové jištění. Ovladač z herní konzole na palubě ponorky Colorado není projevem lehkovážnosti, ale ukázkou pragmatického inženýrství. Ukázal, že i v nejdražším vojenském stroji světa může spotřební elektronika překonat armádní speciál v ergonomii i ceně.