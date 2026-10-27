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Ponorku za miliardy vybavili ovladačem z Xboxu. Námořníci ušetřili peníze i mozoly

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Když americké námořnictvo v březnu 2018 zařadilo do služby útočnou jadernou ponorku USS Colorado v hodnotě 2,7 miliardy dolarů, vyvolala jedna z fotografií z jejího velína vlnu údivu. Důstojník na řídicím stanovišti v ní nesvíral těžký armádní joystick, ale běžný drátový ovladač z herní konzole Xbox 360. Tento spotřební prvek však nedostal za úkol kormidlovat ponorku ani odpalovat torpéda, nýbrž precizně řídit moderní fotonické stožáry, které definitivně nahradily klasické mechanické periskopy.
Bílý drátový herní ovladač Microsoft Xbox 360 s ovládacími páčkami a USB kabelem

Bílý drátový herní ovladač Microsoft Xbox 360 s ovládacími páčkami a USB kabelem

Zdroj: Asim18 / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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