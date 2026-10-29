O svatbě nikdo nevěděl, věkový rozdíl je 15 let. Marie Rottrová a její manžel slaví výročí, za pár dní přijdou 85. narozeniny

Jedna růže za každý společný rok. Takhle prostě, bez velkých gest a bez kamer, oslavila zpěvačka v říjnu výročí vztahu se svým třetím manželem. K fotografii přidala krátký dialog z domácí oslavy, vtipnou výměnu, která prozrazuje víc o povaze jejich soužití než jakýkoli rozhovor. Jenže právě tahle nenápadnost je u Rottrové systém. Žena, kterou zná celá země, si po desetiletí střeží soukromí s důsledností, jakou by jí záviděl leckterý zpravodajec.
Svatba, o které se svět dozvěděl až po dvou měsících
7. června 2016 vstoupila Marie Rottrová do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Žádní fotografové, žádní novináři. Jen dva svědci, oddávající a ženich. Kostel se skleněnou střechou, vybudovanou na troskách válkou zničeného poutního místa, tedy místo, které má podle zpěvačky „silný příběh“.
Veřejnost se o sňatku dozvěděla až 16. srpna téhož roku, kdy se na webu Marie Rottrové objevilo stručné oznámení. Sedmdesát dní ticha. U jedné z nejznámějších českých zpěvaček, jejíž hlas zná každý, kdo někdy zapnul rádio, je to výkon sám o sobě.
„Chtěli jsme svatbu intimní, malou, bez zájmu kamer a veřejnosti,“ vysvětlila později v rozhovoru pro Aha! Pro ženy. O sňatku mluvili s Milanem roky, ale čekali na správný moment. Deset let vztahu jim přišlo jako důvod ho konečně „zpečetit“.
Patnáct let rozdíl a žádné žárlivé scény
Když se Marie a Milan poznali (podle iDNES je seznámila Jiřina Fikejzová kolem roku 2004), věkový rozdíl zpěvačku děsil. Patnáct let je patnáct let. Jenže Říha nepochází z hudební branže, je „velkým fanouškem hudby“, a právě ta jinakost zřejmě funguje jako tmel.
V českém showbyznysu přitom nejde o ojedinělý model. Hana Zagorová a Štefan Margita spolu žili desítky let s desetiletým rozdílem, Eva Pilarová si vzala o třináct let mladšího Jana Kolomazníka. U Rottrové a Říhy je ale nápadné něco jiného: míra, s jakou si chránili soukromí. Zatímco jiné páry sdílely společné rozhovory a fotky z dovolených, tihle dva nechali mluvit čas.
A ten mluví jasně. V prosinci 2023 Rottrová v podcastu Retrojízda řekla, že jim to „funguje báječně“. Mladší okolí včetně manžela jí prý pomáhá udržovat „svěží mozek“. Říjnový příspěvek s 21 růžemi a vtipným dialogem ukazuje, že se od té doby nic nezměnilo.
Pětaosmdesátka na obzoru, a kalendář plný koncertů
Marie Rottrová se narodila 13. listopadu 1941. Pětaosmdesáté narozeniny tedy připadají na 13. listopadu 2026. Samostatná veřejná oslava přímo na tento den zatím na oficiálním webu vypsaná není, ale koncertní kalendář kolem jubilea, který nás v Redakci VIPŽivot zajímal, mluví za vše:
- 31. října – Zlín
- 17. listopadu – Hradec Králové (Sametový galakoncert, čtyři dny po narozeninách)
- 24. listopadu – Plzeň
- 1. prosince – Olomouc
- 10. prosince – Ostrava
- 15. prosince – Praha
- 19. prosince – Bratislava
Kdo chce zpěvačce pogratulovat naživo, má nejblíž právě hradecký koncert. V létě navíc v rozhovoru pro iROZHLAS avizovala zářijovou kompilaci u Supraphonu, která má obsahovat i dosud nevydané nahrávky. Před jubileem tedy nebrzdí, naopak přidává.
Soukromí jako luxus, který si umí vydobýt
V době, kdy celebrity sdílejí snídani i rozchody v reálném čase, působí Rottrová jako relikt jiné éry. Ale není to pasivita. Je to vědomá volba, opakovaně potvrzená: tajná svatba, minimální mediální expozice manžela, žádné společné rozhovory pro lifestylové magazíny. A přesto, nebo právě proto, každý její veřejný střípek rezonuje.
Jednadvacet růží na stole, krátká historka s manželem a za pár dní pětaosmdesátka. Marie Rottrová dokazuje, že nejsilnější příběhy jsou ty, které jejich autor nechá vyprávět pomalu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová