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Honoráře mu bere insolvenční správkyně. Zdeněk Godla si musel najít práci kurýra, aby vůbec vyžil

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Herec Zdeněk Godla bude rozvážet nákupy pro Košík.cz po Ústeckém kraji. Herecké honoráře mu v režimu oddlužení nestačí na běžný chod rodiny.
Honoráře mu bere insolvenční správkyně. Zdeněk Godla si musel najít práci kurýra, aby vůbec vyžil

Honoráře mu bere insolvenční správkyně. Zdeněk Godla si musel najít práci kurýra, aby vůbec vyžil

Zdroj: Zdroj fotografe: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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