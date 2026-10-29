Honoráře mu bere insolvenční správkyně. Zdeněk Godla si musel najít práci kurýra, aby vůbec vyžil

Když člověk slyší „známý herec si přivydělává jako kurýr“, představí si pád na dno. Jenže Godlův příběh je složitější, a v lecčems poučnější. Nejde o jednorázový krach, ale o třetí rok života v režimu oddlužení, kde i slušný honorář proteče přes zákonné srážky a rodině zůstane minimum. V rozhovoru pro magazín Reportér to popsal pragmaticky: v továrně by kvůli natáčení chyběl a rychle by skončil, rozvozy si naplánuje sám. Žádné drama, žádné gesto. Prostě kalkulačka.
Tři miliony, padesát pět věřitelů a dvě insolvence
Godlova dluhová historie se táhne roky. První pokus o oddlužení neuspěl, po něm zůstalo devatenáct exekucí a dluh přesahující 1,5 milionu korun. Druhé oddlužení mu Krajský soud v Ústí nad Labem povolil v listopadu 2023, tentokrát s padesáti pěti věřiteli. Ve veřejně citovaných materiálech z letošního roku se pracuje s částkou kolem tří milionů korun. Rozdíl oproti starší cifře není nutně rozpor, jde o jiný okamžik řízení a jiný rozsah započtených závazků obou manželů.
Podle insolvenčního návrhu dluhy vznikly v době velmi nízkých příjmů a postupně přerostly v dluhovou past. Jenže průběh oddlužení ukázal i problémy, které má dlužník pod kontrolou: nové závazky po splatnosti, nepravidelné platby, slabá součinnost se soudem. Letos v září se u krajského soudu řešila nepřítomnost manželů u jednání, nový dluh za komunální odpad i nezaplacené zdravotní pojištění.
Co vlastně znamená „bere mu honoráře“
Formulace z titulku je mediální zkratka. Insolvenční správkyně nerozhoduje svévolně, kolik si herec ponechá. Funguje to jinak.
V českém oddlužení platí podle insolvenčního zákona jasná pravidla:
- Dlužník musí přiznávat všechny příjmy, tedy honoráře, mzdu i odměny z dohod.
- U příjmů typu OSVČ posílá peníze pravidelně správci, u mezd fungují srážky přes plátce.
- Mimořádné příjmy, třeba jednorázový honorář za film, se použijí na splátky nad rámec splátkového kalendáře.
- Dlužníkovi zůstává nezabavitelné minimum, ne nula.
Problém u herce typu Godly není v tom, že by správkyně brala „všechno“. Problém je v nepravidelnosti. Honorář za epizodu seriálu přijde jednou za čas, projde srážkovým režimem a rodině zůstane částka, ze které se měsíční náklady pokrývají těžko. Letos v lednu soud Godlovi navíc schválil pětiměsíční odklad splátek do konce června 2026, což naznačuje, že peníze na pravidelné splácení prostě nebyly.
Kurýr jako kalkulačka, ne jako kapitulace
A tady vstupuje do příběhu dodávka s nákupy. Godla podle rozhovoru pro Reportér plánuje rozvážet zboží pro Košík.cz po Ústeckém kraji. Důvod je čistě praktický: potřebuje příjem, který je flexibilní a dá se skloubit s natáčením. Tovární směny by to neumožnily.
Není to přitom v českém hereckém prostředí unikát. Redakce VIPŽivot připomíná například Marka Taclíka, který se rovněž ocitl v insolvenci s měsíční splátkou 24 tisíc korun. Ten se kvůli doložitelnému příjmu nechal formálně zaměstnat v umělecké agentuře. Oddlužení nakonec dokončil v roce 2023. U Taclíka ale veřejné zdroje popisují disciplinovanější průběh: pevná splátka, stabilní zaměstnání, žádné nové dluhy. U Godly je i v říjnu 2026 vidět nestabilita: odklad splátek, nové závazky, soud, který si chce průběh oddlužení znovu posvítit.
Klíčový rozdíl mezi oběma případy? Taclík si našel formální práci, aby měl doložitelný příjem pro správce. Godla hledá práci, aby měl peníze na život. To je jiná úroveň naléhavosti.
Stěhování do Chomutova a co bude dál
Rodina se vrací do Chomutova. S manželkou, se kterou letos slavili 26 let, mají tři dospělé děti a pět vnoučat. Godla stěhování vysvětluje tím, že ve vesnici poblíž Žatce, kde dosud bydleli, „není vůbec nic“, synové tam nemají stálou práci. Chomutov nabídne lepší dostupnost služeb i logistiky pro rozvozy.
Základní zákonná doba oddlužení je tři roky od schválení. Bez komplikací by to u Godly mířilo k závěru kolem konce listopadu 2026. Jenže doba přerušení se do tříletého limitu nezapočítává a letošní pětiměsíční odklad splátek termín posouvá. Navíc soud avizoval přezkum celého průběhu. Automatický konec insolvence letos je tak spíš přání než jistota.
Proč ten příběh stojí za pozornost
Godlův případ ukazuje něco, co se v debatách o insolvenci ztrácí: mediální známost neznamená finanční stabilitu. Herec může mít tvář na plakátu a zároveň nedostatek peněz na nájem. V oddlužení totiž nerozhoduje, kolik vyděláte, rozhoduje, kolik z toho zůstane po srážkách, jak pravidelně to přichází a jestli z toho dokážete zaplatit běžný provoz rodiny. Godla přišel o pravidelnější příjem z Novy, jednorázové honoráře projdou zákonným filtrem a výsledek je prostý: nestačí to.
Dodávka s nákupy po Ústeckém kraji není konec herecké kariéry. Je to pokus najít typ příjmu, který český insolvenční systém a rodinný rozpočet dokážou společně strávit.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová