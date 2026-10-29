Nela Slováková hledá hospodyni: Drsné požadavky, lidé mluví o otroctví

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Nela Slováková (36) se postarala o další kontroverzi. Na Facebooku zveřejnila inzerát, ve kterém hledá hospodyni do své domácnosti i firmy Neonky. Jenže její přísné požadavky a nekompromisní tón se u veřejnosti setkaly s kritikou. Pod příspěvkem se začaly hromadit ostré komentáře, které mluví o novodobém otroctví.
Hospodyně musí být neustále k dispozici
Nela Slováková se rozhodla veřejně vyhlásit výběrové řízení na hospodyni. Ta by se podle zveřejněného inzerátu měla starat nejen o její domácnost, ale také pomáhat s chodem firmy Neonky. Kromě úklidu, praní, žehlení nebo nákupů však podnikatelka požaduje také absolutní časovou flexibilitu. Budoucí zaměstnankyně musí být připravena pracovat i večer nebo o víkendech, a to bez pevně stanovené pracovní doby.
"Pozici nelze kombinovat se studiem ani s jinými pravidelnými závazky, které by omezovaly vaši dostupnost," stojí v inzerátu. Slováková dále požaduje řidičský průkaz, čistý trestní rejstřík, diskrétnost a odolnost vůči stresu. Na oplátku nabízí dlouhodobou spolupráci, finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a pravidelné bonusy. Konkrétní výši mzdy však nezveřejnila. Slováková si nebere servítky
Influencerka navíc dala jasně najevo, že o uchazeče, kteří nesplňují byť jedinou podmínku, nemá zájem.
"Na práci jsem náročná, striktní a do svého života si nechci vzít nikoho, kdo by mohl narušit to, co jsem za dlouhá léta vybudovala," uvedla na Facebooku.
"Dvakrát měř a jednou řež. Tím myslím, raději si to dvakrát přečtěte a až potom pište e-mail," dodala. V samotném inzerátu pak zájemce přivítala otázkou: "Opravdu si myslíte, že hledám právě vás?" Následně zdůraznila, že nemá čas procházet tisíce zbytečných e-mailů. Lidé mluví o otroctví
Právě nekompromisní formulace vyvolaly mezi lidmi pořádnou bouři. Pod příspěvkem se objevily stovky reakcí a řada komentujících Slovákové vyčetla především arogantní přístup.
"Milá Nelo, Vy hledáte služku? Zřejmě jste si spletla století," napsala jedna z komentujících. "Já bych to zkrátil na: HLEDÁM OTROKA," rýpl si další.
"Šílená doba. Samé nároky, nic, co by člověka motivovalo Vám vůbec napsat. Za mne do tohohle může jít jen někdo, kdo si neváží sebe sama," zaznělo. "Ta absolutní časová flexibilita se rozumí to, že člověk je poskok, který vlastně nikdy neví, kdy bude muset vytáhnout do boje," nebylo výjimkou. Arogantní inzerát
Kritika se však netýkala pouze samotných pracovních podmínek, ale také způsobu, jakým Slováková potenciální zaměstnance oslovila.
"Za mě, jsem člověk, co miluje úklid, ale této krasavici určitě dělat hospodyni bych nechtěla. Dlouho jsem neviděla takový až moc arogantní inzerát bez lidské autority, ta s člověkem bude zametat bych řekla," objevilo se. "Paní, co ten inzerát napsala, neznám, ale už pár let lidi nabírám i se s nimi loučím a takhle arogantní a přitom neoriginální inzerát už jsem dlouho nečetla. Možná někdy v devadesátkách," konstatovala další komentující. Zdroj: Aplausin.cz/Facebook.com