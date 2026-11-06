Známe nejlepší české pivo roku 2026! Plzeň ostrouhala, vítězství „urvali“ Kozel a Starobrno

Zatímco někdo považuje za měřítko kvality správně načepovanou „plzeň“, jiný hledá především výraznou hořkost nebo plnější sladovou chuť.
Každý má svého favorita a přesvědčit skalního příznivce jedné značky, aby uznal kvality jiné, bývá téměř nadlidský úkol. Někdo to ale přece jen musí „rozseknout“, a tak vznikla soutěž České pivo, která v září představila letošní vítěze.
Kdo jednotlivá piva hodnotí?
Soutěž České pivo má za sebou už čtvrtstoletí. Poprvé se uskutečnila v roce 2001 a letos se konal její 26. ročník. Pořadatelem je Český svaz pivovarů a sladoven, odborným garantem pak Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Cílem soutěže je nejen ocenit kvalitní česká piva, ale také podpořit tuzemské pivovarnictví.
Piva se hodnotí anonymně - a hodnotí odborníci a sládci.
O vítězích nerozhoduje oblíbenost značky ani počet prodaných půllitrů. Přihlášená piva procházejí anonymními degustacemi, při kterých hodnotitelé nevědí, od kterého výrobce jednotlivé vzorky pocházejí. Odbornou porotu tvoří degustátoři nominovaní pivovary i nezávislí odborníci. Letos se do hodnocení zapojilo více než čtyřicet degustátorů.
Samotná soutěž probíhá ve dvou kolech. Piva se posuzují podle senzorických vlastností, především chuti, vůně a celkového chuťového dojmu. Důležitá je také přítomnost případných nežádoucích pachutí. Od roku 2022 se navíc používá upravená metodika vyhodnocování, která pracuje s pokročilými statistickými postupy a klade důraz na objektivitu výsledků.
V letošním ročníku se soutěžilo v šesti kategoriích, kde se mezi sebou porovnávala piva podobného typu. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 24. září 2026 během Svatováclavské slavnosti, která se každoročně koná na počest svatého Václava, patrona českých pivovarníků a sladovníků.
Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení
Nejlepší dvanáctku vaří ve Velkých Popovicích
Nejsledovanější kategorií jsou tradičně světlé ležáky. V ní se letos z vítězství raduje Velkopopovický Kozel 12, který získal první místo. Zajímavé je především obsazení dalších dvou příček.
Stříbro putuje do Brna zásluhou piva Starobrno Bitr, bronz získal Starobrno Štatl 12. Brněnský pivovar tak v jedné z nejprestižnějších kategorií obsadil hned dvě medailové pozice. Na dalších místech skončily Gambrinus Patron 12, Zubr Gradus a Bernard Sváteční ležák 12.
V některých kategoriích jsou výsledky dosti překvapivé.
Radegast má nejlepší jedenáctku, desítkám vládne Ježek
V kategorii jedenáctistupňových světlých ležáků zvítězil Radegast Ratar. Pivo, které si zakládá na výraznější hořkosti, za sebou nechalo Velkopopovického Kozla 11 a Starobrno Medium. Mezi světlými výčepními pivy, tedy oblíbenými desítkami, si nejlépe vedl Ježek Šenkovní 10 z Jihlavy. Druhé místo získal náchodský Primátor Antonín a jako třetí skončilo Hradební světlé výčepní z Poličky.
Nejlepší pivo roku 2024: Podle sládků je jím pivo z Radotína. Znáte ho?
Nejlepší tmavé pivo? Vítězství putuje do Rakovníka
Také příznivci tmavých piv mají svého letošního vítěze. První místo získal Černovar Černý z Rakovníka. Na druhé příčce skončila Svijanská Kněžna 13 a třetí místo obsadil Lobkowicz Premium Černý z Protivína. Tmavá piva mají v Česku své věrné zákazníky, přestože ve výtoči dlouhodobě dominují světlé ležáky a výčepní piva. Ocenění proto může být pro méně známé značky vítanou příležitostí, jak na sebe upozornit.
Birell překvapivě až třetí
O zajímavý výsledek se postarala také kategorie neochucených nealkoholických piv. Přestože je Birell pro mnoho Čechů první značkou, která je při zmínce o nealkoholickém pivu napadne, letos na vítězství nedosáhl.
Přibývá lidí, kteří si pivo a jeho konzumaci opravdu vychutnávají.
První místo získala Holba Ryzí Nealko, druhé skončily Krušovice Hořké Nealko a Birell obsadil třetí příčku. V kategorii ochucených nealkoholických piv bodoval Pivovar Protivín. Zvítězil jeho Refresh Grapefruit, druhé místo získal Refresh Citrus Mix a třetí skončil Zubr Yuzu.
Jak vychladit pivo. Rychle. A třeba i bez ledničky!
Vítěz soutěže nemusí být vaším favoritem
Výsledky odborných degustací jsou zajímavým vodítkem, nikoliv univerzálním návodem, co si příště objednat v oblíbeném restauračním zařízení. Ostatně právě ony rozdílné chutě zákazníků jsou důvodem, proč mají na českém trhu své místo desítky pivních značek.
Jedno je ale po letošním ročníku soutěže České pivo jisté. Velkopopovický Kozel letos získal další důvod k oslavám, Starobrno si odnáší dvě medaile ze soutěže světlých ležáků a Holba dokázala v kategorii nealkoholických piv předstihnout i mnohem známější konkurenci.
A pivo jaké značky máte nejraději vy? Dejte nám vědět v diskuzi!
Použité zdroje: