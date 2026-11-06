Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého muže

Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého mužeZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 06.11.2026 12:43
Stará budova se zřítila v centru Blovic na jižním Plzeňsku. Jednalo se o dlouhodobě neobývaný objekt v...
Po více než dvou letech končí pátrání po sedmatřicetiletém muži, kterého naposledy spatřil kolega na...
Majitelé Felinky z Domažlic zažili scénu jak vystřiženou z filmu Pod jezevčí skálou. Jezevčice se totiž...
Nádherné barvy vykouzlil v těchto podzim také v okolí nesmírně populárního zámku Kozel, který je perlou...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Developer má opět územní rozhodnutí na proměnu díry po DK Inwest v moderní čtvrť
- Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobách
- Policie po dvou letech odvolala pátrání po muži, který zmizel na pumpě u dálnice
- Slavný film dostal pokračování. Jezevčici uvízlou v noře zachraňovali hasiči