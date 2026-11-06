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Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého muže

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Dennívýzva
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Výjezd hlídky městské policie k zaparkovanému vozidlu, které bránilo člověku na invalidním vozíku v bezbariérovém přístupu do restaurace, se během okamžiku změnil v bizarní případ. Hlavním aktérem se stal majitel zmíněného vozu značky Citroën, který byl bez registračních značek. A to nebylo vše.
Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého muže

Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého muže

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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