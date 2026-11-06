Poplatek za podzemní vodu má stoupnout ze dvou na sedm korun. Ministerstvo slibuje peníze na vodovody

Záměr znovu představilo Ministerstvo zemědělství 5. listopadu. Poplatek za odběr podzemní vody zůstává přibližně dvacet let stejný, zatímco cena povrchové vody se upravuje a valorizuje každoročně. Ta se nyní mezi jednotlivými povodími pohybuje od 5,20 do devíti korun za tisíc litrů. Připravovaná změna má rozdíl mezi oběma zdroji snížit. Projednávané zdražení se vztahuje na odběr podzemní vody, který podléhá poplatku. Pro malé odběry předloha dál zachovává osvobození.
Návrh přidává pět korun za metr krychlový
Zvýšení ze dvou na sedm korun představuje dalších pět korun za každý metr krychlový odebrané podzemní vody. Na jeden litr připadá půl haléře navíc. Tento poplatek tvoří jednu ze složek nákladů na dodávku vody. Vodárny využívají různé poměry podzemních a povrchových zdrojů, takže dopad do jejich nákladů se bude lišit. Výsledné vodné se navíc stanovuje pro konkrétního dodavatele a jeho odběratele. Navrhovaný poplatek je proto částkou za odběr ze zdroje, nikoli konečnou cenou tisíce litrů vody v domácnosti.
Osvobození malých odběrů má zůstat zachováno. Hranice činí 6000 metrů krychlových za rok nebo 500 metrů krychlových v každém kalendářním měsíci. V tomto rozsahu mohou vodu dál odebírat domácnosti s vlastní studnou i malé obecní vrty, aniž by platily zvýšenou sazbu. Rozhodující je objem odběru, nikoli samotné vlastnictví studny. U obecních zdrojů záleží na tom, kolik vody skutečně dodávají. Předloha zachovává rozlišení mezi malým odběrem osvobozeným od placení a vyššími objemy podléhajícími poplatku.
Peníze mají podpořit nové zdroje i propojení soustav
Získané peníze chce Ministerstvo zemědělství vracet do vodního hospodářství. Počítá s propojováním vodárenských soustav, výstavbou čistíren odpadních vod, rozvojem vodovodů a kanalizací i přípravou nových zdrojů. Pozměňovací návrh zároveň přerozděluje výnos z poplatku. Šest sedmin má směřovat prostřednictvím ministerstva do státního rozpočtu a zbývající sedmina do Státního fondu životního prostředí. Dosavadní podíl krajů by tím odpadl. Spolu s vyšší sazbou se tak projednává také změna toho, kdo s vybranými prostředky bude hospodařit.
Právě výpadkem krajských příjmů se 3. listopadu zabýval zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Ministru zemědělství uložil připravit opatření, které by krajům ztrátu těchto peněz kompenzovalo. Ministerstvo následně potvrdilo, že usnesení respektuje a bude podle něj postupovat. Změna sazeb je navržena od 1. dubna 2027 a ještě vyžaduje dokončení legislativního procesu. Součástí další přípravy zůstává náhrada výpadku krajských příjmů a nové rozdělení peněz mezi stát a Fond životního prostředí.
Použité zdroje: mze.gov.cz, mesec.cz