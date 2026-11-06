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Poplatek za podzemní vodu má stoupnout ze dvou na sedm korun. Ministerstvo slibuje peníze na vodovody

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Odběr podzemní vody má v příštím roce podražit. Projednávaný návrh počítá se zvýšením poplatku ze dvou na sedm korun za tisíc litrů. Ministerstvo zemědělství nyní oznámilo, že získané peníze použije na vodovody, kanalizace a nové zdroje vody. Malé odběry mají zůstat osvobozené. Změna ještě musí projít legislativním procesem, plánovaný začátek je 1. dubna 2027.
Poplatek za podzemní vodu má stoupnout ze dvou na sedm korun. Ministerstvo slibuje peníze na vodovody

Poplatek za podzemní vodu má stoupnout ze dvou na sedm korun. Ministerstvo slibuje peníze na vodovody

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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