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Mapování Borovan.cz střetů zájmů v audiovizuálním fondu má první výsledek: radní Orechovská rezignovala

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Případ dotací pro filmový projekt Teorie podivnosti, kterému se Borovan.cz věnuje již několik týdnů, má první hmatatelný výsledek. Členka Rady pro podporu kinematografie (Státní fond audiovize - SFA) Ľubica Orechovská dnes oznámila rezignaci. Teorie podivnosti získala před několika týdny výrobní dotaci ve výši 13,5 milionu korun, což byla nejvyšší částka v rámci dané výzvy.
Mapování Borovan.cz střetů zájmů v audiovizuálním fondu má první výsledek: radní Orechovská rezignovala

Mapování Borovan.cz střetů zájmů v audiovizuálním fondu má první výsledek: radní Orechovská rezignovala

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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