Mapování Borovan.cz střetů zájmů v audiovizuálním fondu má první výsledek: radní Orechovská rezignovala

Případ dotací pro filmový projekt Teorie podivnosti, kterému se Borovan.cz věnuje již několik týdnů, má první hmatatelný výsledek. Členka Rady pro podporu kinematografie (Státní fond audiovize - SFA) Ľubica Orechovská dnes oznámila rezignaci. Teorie podivnosti získala před několika týdny výrobní dotaci ve výši 13,5 milionu korun, což byla nejvyšší částka v rámci dané výzvy. Peníze se přidělovaly v rámci objemné dotace audiovizuálního fondu o celkovém objemu 100 milionů korun na výrobu celovečerního filmu. O přidělení milionové dotace pro Teorii podivnosti v polovině září rozhodovala Rada pro podporu kinematografie ve složení Peter Badač, Petr Bilík, Ľubica Orechovská, Lenka Wimmerová a Jan Svačina. Žadatelem o dotaci je filmová produkce Film Kolektiv, dílo produkuje Silvie Michajlová. Teorii podivnosti by měla režírovat Tereza Kopáčová.
Jak ještě donedávna ukazovala stránka Českého filmového centra, stejná Ľubica Orechovská byla vedena jako koproducentka Teorie podivnosti, stejně jako její sestra Zuzana Mistríková a její slovenská produkční firma PubRes (viz první malý screen dole). Orechovská byla podle slovenského obchodního rejstříku vedená do letošního února jako jednatelka PubRes. Aktuální stránka projektu Teorie podivnosti na Českém filmovém centru je pozměněná - jméno Ľubice Orechovské zmizelo, jméno její sestry zůstává (viz druhý malý screen zcela dole). Výše uvedené skutečnosti ukazují na možný střet zájmů či podjatost v radě při hlasování o přidělení veřejných peněz v dané výzvě. Jak lze vyčíst ze zápisů jednání Rady pro podporu kinematografie za poslední období, bod možné podjatosti Ľubice Orechovské zde nebyl projednáván.
Na hlasování Orechovské v dané výzvě jsme se fondu zeptali před dvěma týdny. Dnes fond audiovize oznámil, že členka Rady pro podporu kinematografie Ľubica Orechovská se rozhodla rezignovat na funkci. "Reaguje tak na probíhající prověřování dosavadního způsobu oznamování možného střetu zájmů ze strany členů rad či hodnotitelů. Prověření se týká rozhodování rady v rámci výzev, v nichž byly předloženy i projekty, na nichž se jako menšinový koproducent podílela společnost PubRes, v níž působí jako producentka sestra Orechovské. Při šetření byl zjištěn nedostatek v procesním řešení její možné podjatosti," uvedl v oznámení fond.
Podle fondu společnost PubRes v letošním roce figurovala celkem ve třech výzvách, nikoliv v roli žadatele dotace, ale v roli spolupracujícího slovenského minoritního koproducenta. U jedné výzvy byla Ľubica Orechovská v dané době ještě jednatelkou PubRes, u dvou již ne. Ve firmě nicméně stále působí její sestra Zuzana Mistríková.
"Od samého začátku jsem u projektů, u nichž jsem měla vědomost o účasti PubRes, komunikovala možný střet zájmů a byla jsem přesvědčena, že postupuji korektně a transparentně. Měla jsem však postupovat důsledněji a - vzhledem k tomu, že jednací řád ještě nebyl přijat - pokaždé si ověřit, zda je můj postup plně v souladu se všemi ustanoveními novelizovaného zákona. Za toto pochybení se omlouvám a beru za něj plnou odpovědnost. Mrzelo by mě, kdyby to mohlo narušit důvěru v práci fondu, a proto jsem ihned po tomto zjištění nabídla svou rezignaci na členství v radě. Zároveň potvrzuji, že diskuse a rozhodovaní o projektech ve všech dosavadních výzvách probíhalo transparentně, čehož dokladem jsou zápisy z jednání rady, protokoly od externích hodnotitelů a bodové hodnocení," prohlásila Orechovská.
Jak uvedl SFA, podle dosavadního interního prověření by nezapočtení hlasování Ľubici Orechovské u prověřovaných rozhodnutí nezměnilo výsledek podpory ani její výši. Zjištění budou podle fondu předána Ministerstvu kultury ČR jako nadřízenému správnímu orgánu k dalšímu posouzení. Stále však zůstávají otázky, proč vlastně Orechovská při vědomí výše uvedených vazeb v dané výzvě vůbec hlasovala a zda ostatní členové kinematografické rady o těchto vazbách v projektu Teorie podivnosti věděli či nevěděli.
Již v polovině října jsme upozornili na hlasování o výrobní dotaci pro Teorii podivnosti, ale u jiné radní. Členkou Rady pro podporu kinematografie je i Lenka Wimmerová, která v dané výzvě rovněž hlasovala. Wimmerová dříve v připravovaném filmovém díle Teorie podivnosti figurovala jako scenáristka. "Lenka Wimmerová na projektu Teorie podivnosti spolupracovala ve velmi rané fázi vývoje. Podle jejího vyjádření na projektu již několik let nepracuje, její původní scénář nebyl přijat ani využit a na současné verzi nemá žádný podíl. Aktuální scénář je dílem jiných autorů," sdělila tehdy koordinátorka komunikace fondu Pavlína Vítková. Celý článek viz zde.