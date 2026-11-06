Benda chtěl odvolání Okamury: ANO se nechalo vláčet SPD. Koalice návrh zablokovala

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Benda chtěl odvolání Okamury: ANO se nechalo vláčet SPD. Koalice návrh zablokovalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda se ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a…
Marek Benda na 32. kongresu ODS, FOTO: ODS/ se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 06.11.2026 12:43
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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