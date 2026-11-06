Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Benda chtěl odvolání Okamury: ANO se nechalo vláčet SPD. Koalice návrh zablokovala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda se ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a…
Marek Benda na 32. kongresu ODS, FOTO: ODS/ se souhlasem

Marek Benda na 32. kongresu ODS, FOTO: ODS/ se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:43

Reklama
Další články z Inregion.cz
Babiš po Baxově otázce upadl do slovního deliria. Od televizní daně doputoval přes Fica a cappuccino až ke zničení armády
Babiš po Baxově otázce upadl do slovního deliria. Od televizní daně doputoval přes Fica a cappuccino až ke zničení armády
Decroix zopakovala slova o svoloči. Babišově koalici vyčetla tupost a demonstrantům poděkovala za lekci
Decroix zopakovala slova o svoloči. Babišově koalici vyčetla tupost a demonstrantům poděkovala za lekci

Poslankyně ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix se znovu ostře pustila do vlády…

Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovku
Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovku

Andrej Babiš opět předvedl ekonomické kouzelnictví hodné Nobelovy ceny.

Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trvá
Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trvá

Tisíce lidí vyšly do ulic na obranu České televize a Českého rozhlasu, zaměstnanci obou…

Peštová našla v České televizi soudruhy a umělou inteligencí přepsala Karla Čapka. V Lize užitečných Babišových přibyla literátka
Peštová našla v České televizi soudruhy a umělou inteligencí přepsala Karla Čapka. V Lize užitečných Babišových přibyla literátka

Berenika Peštová se rozhodla vnést trochu humoru do protestní stávky České televize a Českého…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.