Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč

Při vyklízení kuchyně po babičce se často objeví těžká bábovková forma, kterou si pamatujete z nedělních návštěv. Otočíte ji dnem vzhůru a hledáte nápis, číslo nebo aspoň pár písmen. Přitom jeden z nejdražších kusů, na které jsme při pátrání narazili, nemá podle prodejce na dně jediný znak.
Forma bez značky za 4 800 Kč
Americký prodejce renovované litiny nabízel spirálovou litinovou formu na 7 šálků za 225 USD, což je podle kurzu ČNB ze 4. listopadu 2026 asi 4 800 Kč. Popisuje ji jako těžko dohledatelnou a uvádí ji jako výrobek české slévárny Buzuluk. Podle něj nemá žádné značení a výrobce byl identifikován, neříká ale, kým a jak, takže připsání slévárně zůstává jen jeho tvrzením.
Stránka teď formu značí jako nedostupnou. Částka je cena z nabídky k listopadu 2026, prodej za ni doložený není a o možné ceně v Česku nic neříká. Také bez značek je litinová forma typu Aristocrat, vedená jako kus neznámého výrobce. Prodejce za ni žádal 195 USD, podle stejného kurzu asi 4 200 Kč, teď je ale rovněž nedostupná a prodej za tuto cenu doložený není.
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Značka na dně je tedy první stopa k výrobci a době vzniku. O hodnotě rozhoduje i materiál, stav a to, jak spolehlivě se kus podaří určit.
Nápis Sfinx poklad nezaručí
Podle ředitelky Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindry Šmídové měla v prvorepublikovém kuchyňském smaltu navrch budějovická Sfinx. Když se v roce 1948 změnil režim, její jméno přešlo i na další smaltovny. „Smaltovny podlehly znárodnění, všichni výrobci v Československu dostali název Sfinx,“ uvedla pro Deník Šmídová. Samotný nápis proto raritu nedokazuje.
Další stopy mohou vypadat takto:
Belis ukazuje na novější formu než stará Sfinx, protože pod tímto jménem budějovická výroba pokračovala po privatizaci. Buzuluk a Železárny a Smaltovny Bartelmus uvádí mezi výrobci příručka o litinových formách Collectible Cast Iron od Johna Briggse z roku 2025. Vtlačené iniciály se objevují u ruční keramiky, jak dokládá sbírková točená forma z červené hlíny v ÚĽUV. Přečtěte si také: Puntíkatý smaltovaný hrnec z babiččiny kuchyně se vrátil do obchodů. Nový stojí až 1 419 Kč
Ani Buzuluk a Bartelmus automaticky neznamenají vzácnost.
Kolik se za staré formy žádá
Všechny částky jsou požadované ceny z nabídek k listopadu 2026, prodané kusy v nich nejsou. U litiny prodávající výrobce a přesné stáří většinou neuvádějí.
Forma Odkud je nabídka Požadovaná cena kameninová české inzeráty asi 250 až 720 Kč smaltovaná české inzeráty asi 320 až 890 Kč litinová české inzeráty a vintage nabídka 355 Kč (zlevněný kus), jinak 980 až 1 690 Kč litinová připsaná slévárně Buzuluk americký prodejce asi 4 800 Kč
Samotné stáří vysokou cenu nezaručí, velmi stará česká kamenina se nabízí za 720 Kč. U amerických keramických kusů z let 1960 až 1980 cenu snižují vlasové praskliny v glazuře a odštípnutá místa, zvyšuje ji původní značka nebo razítko výrobce a vzácnější barva.
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V glazuře nebo malovaném zdobení se mohou skrývat těžké kovy, zejména olovo, kadmium a kobalt. Větší opatrnost si žádá keramika ze starší výroby nebo s povrchem, na němž je znát opotřebení či poškození. Víc kovů se může uvolnit také tehdy, když je v ní delší dobu něco kyselého. Neznamená to, že je nebezpečná každá stará forma, ale bez informací o glazuře jistotu nemáte.
Ve staré nebo opotřebované glazuře se mohou skrývat těžké kovy, proto si taková keramika žádá před pečením opatrnost. Ilustrační foto.
Kvůli kadmiu z okraje určilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2019 jako nebezpečný i nový smaltovaný hrnek. O který výrobek šlo, uvádějí zdroje pod článkem.
Německá spotřebitelská poradna v Severním Porýní-Vestfálsku radí kuchyňskému použití se vyhnout, pokud o složení glazury nic nevíte, a zvlášť opatrná je kvůli vyšší citlivosti dětí. Starou keramickou formu s neznámou nebo poškozenou glazurou proto nechte raději na zdi či poličce. Pro jistotu si ji můžete nechat ověřit v akreditované laboratoři nebo se zeptat na krajské hygienické stanici. Při zdravotních obavách se poraďte s lékařem.
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Před prodejem formu vyfoťte ze všech stran včetně dna a poctivě popište materiál i poškození. Cenu odvozujte od českých nabídek stejného materiálu, protože částka od amerického prodejce platí pro jeden konkrétní kus.
Litinovou formu si můžete nechat obnovit, staré kusy renovuje například Český smalt. Cenu si domluvte předem.
Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/babovka/, https://castandclarabell.com/collections/bundt-style-pans-gugelhupf-cake-forms/products/great-gift-for-the-baker-swirl-style-7-cup-bundt-pan-made-by-buzuluk-foundry, https://castandclarabell.com/collections/bundt-style-pans-gugelhupf-cake-forms/products/unknown-aristocrat-style-17-cup-bundt-pan-with-late-1800-gate-marking-really-beautiful, https://www.collectorbookstore.com/products/collectible-cast-iron-bundt-pans-and-gugelhupf-cake-forms, https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://pfannenprofis.com/en/collections/belis, https://cc.cz/zachranili-posledni-smaltovnu-v-evrope-preckali-pandemii-a-chteji-prekrocit-obrat-10-milionu/, https://www.ceskysmalt.cz/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://uluv.sk/?p=179473, https://www.fler.cz/zbozi?where=vintage&search=forma+na+b%C3%A1bovku, https://www.tryrelic.app/antiques/ceramic-bundt-pan, https://www.tryrelic.app/antiques/bundt-pan, https://www.BFR.bund.de/cm/349/ceramic-crockery-bfr-recommends-lower-release-of-lead-and-cadmium.pdf, https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/keramik-im-lebensmittelbereich-das-sind-die-vor-und-nachteile-106265, https://foodpackagingforum.org/resources/fact-bites/fact-bite-47-ceramics, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38, https://mzd.gov.cz/?p=132551, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/forma-na-babovku/