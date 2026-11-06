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Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč

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Při vyklízení kuchyně po babičce se často objeví těžká bábovková forma, kterou si pamatujete z nedělních návštěv. Otočíte ji dnem vzhůru a hledáte nápis, číslo nebo aspoň pár písmen. Přitom...
Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč

Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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