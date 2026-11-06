Zakrytý sud na dešťovku ještě nemusí být před mrazem v bezpečí. Rozhoduje nenápadná maličkost

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Zakrytý sud na dešťovku ještě nemusí být před mrazem v bezpečí. Rozhoduje nenápadná maličkostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prázdný sud na konci zahradní sezony ještě nemusí být připravený na zimu. Pokud do něj dál přitéká voda z okapu, po několika deštích může být znovu plný právě v době, kdy začne mrznout. U nadzemních nádob, které mají podle návodu zimovat vypuštěné, proto patří k úklidu také přítok, kohoutek a připojené hadice. Samotné víko tento úkol nevyřeší.
Zakrytý sud na dešťovku ještě nemusí být před mrazem v bezpečí. Rozhoduje nenápadná maličkostZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 06.11.2026 12:18
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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