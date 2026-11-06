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Ve Volarech měl neznámý muž lákat školačku k autu. Případ řeší policie

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Neznámý muž se měl v blízkosti základní umělecké školy ve Volarech pokusit nevhodně kontaktovat jednu z žákyň. Na případ upozornil ředitel základní školy. Město i škola nyní apelují na rodiče, aby děti poučili o bezpečném chování. Událostí se zabývá policie.
Ve Volarech měl neznámý muž lákat školačku k autu. Případ řeší policie

Ve Volarech měl neznámý muž lákat školačku k autu. Případ řeší policie

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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