Policisté zastavili v Karlových Varech elektrický motocykl. Řidič neměl řidičák ani značku

Policisté zastavili v Karlových Varech elektrický motocykl. Řidič neměl řidičák ani značkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté zastavili v Karlových Varech elektrický motocykl. Řidič neměl řidičák ani značkuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 06.11.2026 13:00
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