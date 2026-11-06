ANATOMIE MOCI #0: Amerika má prezidenta, Kongres i 50 guvernérů. Kdo vlastně komu velí?

Představte si, že americký prezident oznámí velkolepý plán. Chce změnit imigrační pravidla, prosadit nové daně nebo zásadně přestavět fungování některého federálního úřadu. Ve Washingtonu může svolat tiskovou konferenci, podepsat dokument a oznámit, že jeho administrativa začíná jednat. Jenže tím celý příběh často teprve začíná.
Někdy potřebuje peníze od Kongresu, jindy změnu zákona. Jeho rozhodnutí mohou napadnout jednotlivé státy a soudy mohou posoudit, zda nepřekročil své pravomoci.
Pro Evropana zvyklého na parlamentní vlády může americké uspořádání působit zvláštně. Prezident je zároveň hlavou státu i šéfem federální výkonné moci, ale není nadřízeným celého politického systému. Kongres ho nemusí poslouchat a guvernéři jednotlivých států nejsou jeho podřízení.
Američané si takový systém nevytvořili náhodou. Když na konci 18. století připravovali ústavu, snažili se především zabránit tomu, aby se rozhodování o celé zemi soustředilo v rukou jediné instituce nebo člověka.
Tři mocenské větve, které si navzájem překážejí
Základem amerického systému je ústava z roku 1787, která rozdělila federální moc do tří větví. Zákonodárnou představuje Kongres, výkonnou prezident se svou administrativou a soudní federální soudy v čele s Nejvyšším soudem.
Rozdělení však neznamená, že si každá instituce může dělat, co chce. Americká ústava vytvořila také soustavu vzájemných kontrol, známou jako checks and balances.
Prezident například může vetovat zákon schválený Kongresem, ale Kongres dokáže jeho veto přehlasovat kvalifikovanou většinou.
Prezident vybírá kandidáty na řadu významných úřadů, jenže jejich jmenování musí často potvrdit Senát.
Federální soudy zase mohou rozhodovat o tom, zda postup vlády odpovídá ústavě a zákonům.
Americký stát proto nepřipomíná jednu velkou pyramidu, na jejímž vrcholu sedí prezident. Je to soustava institucí s odlišnými pravomocemi, které se musí dohodnout, nebo alespoň respektovat hranice své působnosti.
Právě proto může prezident politicky ovládnout jednu část Washingtonu a zároveň narazit na odpor jiné.
Prezident: Šéf vlády, vrchní velitel, ale nikoli americký král
Prezident Spojených států stojí v čele federální výkonné moci. Odpovídá za provádění federálních zákonů, určuje priority své administrativy, zastupuje zemi na nejvyšší úrovni a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Jeho funkční období trvá čtyři roky a podle 22. dodatku ústavy nesmí být nikdo zvolen prezidentem více než dvakrát.
Na rozdíl od českého prezidenta je americký prezident také skutečným vedoucím vládní exekutivy. Nemá vedle sebe samostatného premiéra, který by řídil kabinet. Ministři jsou součástí prezidentovy administrativy a za výkon svých úřadů mu politicky odpovídají.
V prezidentském systému však existuje zásadní rozdíl mezi tím, co prezident může nařídit vlastní administrativě, a tím, co může změnit v celé zemi. Výkonným nařízením, označovaným jako executive order, například může usměrňovat činnost federálních úřadů v mezích svých zákonných a ústavních pravomocí. Nemůže jím ale libovolně přepsat zákon, který přijal Kongres.
Vedle prezidenta stojí viceprezident. Jeho nejdůležitější ústavní úlohou je převzít prezidentský úřad, pokud se uvolní, a za stanovených okolností zastoupit prezidenta při výkonu jeho povinností. Současně předsedá Senátu, kde může rozhodnout hlasování při rovnosti hlasů. Běžně však neřídí práci senátorů a není jejich nadřízeným.
Kongres: Dvě komory, které prezident nemůže rozpustit
Americký Kongres tvoří Sněmovna reprezentantů a Senát. Obě komory společně přijímají federální zákony, ale jejich složení i některé pravomoci jsou odlišné.
Sněmovna reprezentantů má 435 hlasujících členů, kteří jsou voleni na dva roky. Jednotlivé státy získávají počet křesel přibližně podle počtu obyvatel, přičemž každý stát má zaručeného alespoň jednoho zástupce. Kalifornie tak má podstatně více reprezentantů než řídce osídlený Wyoming.
Senát naproti tomu tvoří 100 členů. Každý z padesáti států má přesně dva senátory, bez ohledu na počet obyvatel. Senátoři jsou voleni na šest let a každé dva roky se obměňuje přibližně třetina jejich křesel. Senát navíc rozhoduje o potvrzení mnoha prezidentských nominací včetně federálních soudců a členů kabinetu. Významnou roli má také při schvalování určitých mezinárodních smluv.
Předsedou Sněmovny reprezentantů je Speaker of the House, kterého si volí její členové. V Senátu mají důležitou organizační úlohu především vůdci stranických většin a menšin. Žádný z nich však není podřízen prezidentovi.
Právě tady se americký systém výrazně liší od evropských parlamentních republik. Prezident totiž nepotřebuje průběžnou důvěru Kongresu, aby mohl zůstat ve funkci. Pokud jeho strana ztratí většinu v jedné nebo obou komorách, prezident automaticky nekončí. Ztratí však část politického prostoru k prosazování zákonů a rozpočtových priorit.
Kongres má navíc pravomoc zahájit ústavní proces odvolání federálního představitele, známý jako impeachment. Sněmovna reprezentantů v něm formálně vznáší obvinění a Senát rozhoduje o případném odsouzení. K odvolání prezidenta je potřeba dvoutřetinová většina přítomných senátorů. Samotné obvinění Sněmovnou tedy ke ztrátě úřadu nestačí.
Ministři, Bílý dům a agentury: Kdo skutečně řídí federální stát?
Prezident pochopitelně nemůže osobně dohlížet na všechny federální úřady. Proto má k dispozici rozsáhlou administrativu, jejímž základem je patnáct výkonných ministerstev.
V jejich čele stojí ministři, v angličtině zpravidla označovaní jako secretaries. Výjimkou je ministerstvo spravedlnosti, jehož šéf nese titul Attorney General. Společně tvoří jádro prezidentského kabinetu, který funguje jako poradní orgán prezidenta. Není však kolektivní vládou v evropském smyslu, jejíž existence závisí na důvěře parlamentu.
Jednotlivá ministerstva mají odlišné úkoly. Ministerstvo zahraničí (Department of State) se zabývá diplomacií, ministerstvo financí (Department of the Treasury) státními financemi a ministerstvo obrany (Department of Defense) vojenskou správou a bezpečností. Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice) odpovídá mimo jiné za prosazování federálního práva.
Vedle ministerstev funguje řada federálních agentur. Některé jsou přímo součástí ministerstev, jiné mají samostatnější organizační postavení a zákonem stanovené kompetence.
Dobrým příkladem je FBI. Ačkoli ji filmy často představují jako téměř samostatnou mocenskou organizaci, ve skutečnosti patří pod ministerstvo spravedlnosti. Vyšetřuje federální trestnou činnost a hrozby národní bezpečnosti v rozsahu svých pravomocí.
CIA funguje jinak. Je samostatnou zpravodajskou agenturou zaměřenou především na zahraniční zpravodajství. Její ředitel podléhá řediteli národního zpravodajství, který koordinuje širší americkou zpravodajskou komunitu. CIA není běžnou policejní institucí a nemá obecné pravomoci domácího orgánu činného v trestním řízení.
Prezident má také vlastní výkonný aparát v Bílém domě, označovaný jako Executive Office of the President. Patří do něj poradci, kanceláře a instituce pomáhající koordinovat například bezpečnostní, ekonomické a rozpočtové otázky. Šéf kanceláře Bílého domu, známý jako Chief of Staff, má často velký praktický vliv na prezidentův program i přístup dalších lidí k hlavě státu. Nejde však o další ústavní mocenskou větev.
Nejvyšší soud: Devět lidí, které prezident nemůže jednoduše odvolat
Třetí federální mocenskou větev tvoří soudy. Na jejím vrcholu stojí Nejvyšší soud Spojených států, který má v současnosti devět členů. Pod ním fungují federální odvolací a okresní soudy, jejichž úkolem je rozhodovat případy spadající do federální soudní pravomoci.
Soudce Nejvyššího soudu i další federální soudce podle článku III ústavy nominuje prezident a potvrzuje Senát. Po jmenování však nejsou prezidentovými zaměstnanci. Jejich funkce zpravidla trvá doživotně, pokud sami neodejdou nebo nejsou odvoláni zvláštním ústavním postupem.
To je podstatný rozdíl oproti ministrům. Prezident může zpravidla vyměnit politického šéfa ministerstva, ale nemůže odvolat soudce Nejvyššího soudu jen proto, že se mu nelíbí jeho rozhodnutí.
Federální soudy mohou posuzovat soulad zákonů a kroků exekutivy s ústavou. Nejvyšší soud má konečné slovo v řadě zásadních federálních právních sporů, ale ani on nevykonává neomezenou moc. Rozhoduje v rámci své jurisdikce a pravidel soudního řízení, nikoli podle vlastního politického programu.
A ještě jedna důležitá zvláštnost: americké soudnictví netvoří jediná soustava řízená z Washingtonu. Vedle federálních soudů existují samostatné soudní systémy jednotlivých států. Velké množství běžných trestních, rodinných nebo majetkových sporů se řeší právě před nimi.
Padesát států: Guvernér není prezidentův podřízený
Spojené státy jsou federací. To znamená, že politická moc není rozdělena jen mezi prezidenta, Kongres a federální soudy, ale také mezi federální vládu a jednotlivé státy.
Každý americký stát má vlastní ústavu, guvernéra, zákonodárný sbor a soudní systém. Většina států má dvoukomorový parlament, výjimkou je Nebraska s jedinou komorou. Guvernér stojí v čele státní výkonné moci podobně jako prezident na federální úrovni, ale v rámci odlišných pravomocí.
Proto guvernér Texasu nebo Kalifornie není prezidentovým podřízeným, kterému by Bílý dům mohl běžně nařizovat, jak má řídit svůj stát. Federální ústava a platné federální zákony sice mají v oblastech federální pravomoci přednost před rozpornými státními předpisy, ale mnoho důležitých záležitostí zůstává v kompetenci států.
Jednotlivé státy například významně ovlivňují školství, trestní právo, zdravotní politiku, správu voleb nebo fungování místní samosprávy. Proto se mohou pravidla pro každodenní život výrazně lišit podle toho, zda člověk žije v Kalifornii, na Floridě nebo v Massachusetts.
Pod úrovní jednotlivých států existují také okresy, města a další místní samosprávy. Jejich pravomoci se odvozují především od práva příslušného státu. Starosta New Yorku tak není členem federální vlády a guvernér státu New York není součástí prezidentského kabinetu.
Americká federace proto obsahuje několik současně fungujících úrovní vlády. Jedna instituce může rozhodovat o federálních daních, jiná o státních školách a další o místní dopravě. A každá může mít vlastní demokraticky zvolené představitele.
Kdo koho může zastavit? Čtyři příklady z praxe
Nejlépe se americký systém vysvětluje na konkrétních situacích. Představme si nejprve, že prezident chce zavést novou federální daň. Nemůže ji jednoduše vyhlásit prezidentským nařízením. Zdanění vyžaduje zákonný základ a schválení příslušné legislativy Kongresem.
Jiná situace nastane, pokud chce prezident jmenovat nového ministra. Kandidáta zpravidla vybírá sám, ale k řádnému obsazení ministerského úřadu potřebuje souhlas Senátu. Pokud nominace neuspěje, musí hledat jiné řešení v mezích zákonných pravidel.
Třetím příkladem může být konflikt mezi federální vládou a některým státem. Guvernér se může postavit proti federální politice, ale jeho možnosti závisí na tom, zda jde o pravomoc svěřenou státu, federaci, nebo o oblast sdílené působnosti. Takový spor může nakonec skončit před soudem.
A konečně může nastat situace, kdy prezident vydá výkonné nařízení a soud jej pozastaví, protože shledá pravděpodobné překročení zákonných pravomocí. Administrativa se může bránit odvoláním a usilovat o změnu rozhodnutí, nemůže však platné soudní nařízení jednoduše považovat za nezávazný názor.
Právě v těchto střetech se ukazuje skutečný smysl amerických ústavních pravidel. Jednotlivé instituce nejsou navrženy tak, aby si vždy vyhověly. Mají vlastní mandáty a nástroje, kterými mohou omezovat rozhodování ostatních.
Americký prezident může být velmi silný. Ale jeho moc není celá Amerika
Americká ústava vznikala v době, kdy její autoři dobře znali zkušenost s britskou monarchií a zároveň se obávali příliš slabé centrální vlády. Výsledkem byl systém, který měl umožnit účinné řízení země a současně zabránit koncentraci moci.
Za více než dvě století se Spojené státy zásadně proměnily. Federální administrativa mnohonásobně vyrostla, prezident získal mimořádný vliv v zahraniční politice a národní bezpečnosti a politické strany změnily způsob, jakým jednotlivé instituce spolupracují či soupeří. Základní ústavní struktura ale zůstala rozpoznatelná.
Její fungování navíc závisí nejen na napsaných pravidlech, ale také na tom, zda je političtí představitelé respektují a zda instituce dokážou své pravomoci skutečně uplatňovat. Ústava může dát Kongresu právo kontrolovat prezidenta, ale sama nezaručuje, že jej Kongres v každé situaci využije. Podobně soudní rozhodnutí předpokládají, že je další složky státu budou respektovat a vykonávat.
Právě proto mohou mít americké kongresové volby tak velký význam i v letech, kdy se prezident nemění. Výsledek může ovlivnit, jaké zákony prosadí, jaké prostředky získá pro své priority a jak intenzivní kontrole bude jeho administrativa čelit.
Spojené státy tak poskytují pozoruhodný příklad politického systému, v němž lze získat jednu z nejmocnějších funkcí na světě, aniž by člověk získal vládu nad celým státem. Porozumět Americe proto znamená sledovat nejen to, co chce její prezident, ale také to, kdo mu může říci ne, podle jakých pravidel a s jakým výsledkem.
V přístím díle si přečtete: Anatomie moci #1: Trump prohrál Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu teď vlastně mohou zakázat?
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Archives – The Constitution: What Does it Say? [2], USAGov – Branches of the U.S. Government [3], USAGov – Congressional Elections and Midterm Elections [4], The White House – The Executive Branch [5], United States Senate – Powers and Procedures [6], United States Courts – Court Role and Structure [7], United States Courts – Comparing Federal and State Courts [8], USAGov – State and Local Elections [9], U.S. Department of Justice – Organizational Chart [10], Central Intelligence Agency – Organization [11], img ai generated