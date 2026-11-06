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ANATOMIE MOCI #0: Amerika má prezidenta, Kongres i 50 guvernérů. Kdo vlastně komu velí?

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Americký prezident patří k nejmocnějším politikům světa. Přesto nemůže přikazovat Kongresu, odvolat guvernéra ani jednoduše zrušit rozhodnutí soudu. Spojené státy totiž fungují podle pravidel, která záměrně rozdělují moc mezi různé instituce. Kdo v této složité soustavě skutečně rozhoduje, kdo koho kontroluje a proč se i prezident někdy musí smířit s odmítnutím?
ANATOMIE MOCI #0: Amerika má prezidenta, Kongres i 50 guvernérů. Kdo vlastně komu velí?

ANATOMIE MOCI #0: Amerika má prezidenta, Kongres i 50 guvernérů. Kdo vlastně komu velí?

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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