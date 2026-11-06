Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Oddělování žloutku od bílku už nemusí být zdlouhavé. Pomůže babiččina klasika i neobvyklý trik s česnekem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V mnoha receptech narazíme na samostatné žloutky nebo vaječné bílky, a to zvlášť při pečení. Někdy i zkušená hospodyňka pohoří a žloutek se jí přimíchá do bílku. Zjistěte, jak je tedy od sebe bezpečně oddělit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:19

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Rozbité dlaždice nemusí skončit v odpadu. S trochou fantazie se promění v originální ozdobný květináč
Rozbité dlaždice nemusí skončit v odpadu. S trochou fantazie se promění v originální ozdobný květináč
Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování
Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování

Citrony jsou v kuchyni nepostradatelnou surovinou. Při špatném skladování však velmi rychle ztrácí svoji...

Mastné skvrny na oblečení odstraní obyčejné domácí prostředky. Čištění může být snadnější, než se zdá
Mastné skvrny na oblečení odstraní obyčejné domácí prostředky. Čištění může být snadnější, než se zdá

Je škoda a hlavně úplně zbytečné hned odepsat triko nebo kalhoty jen proto, že došlo k jejich znečištění...

Mastná trouba plná letitých nečistot může opět zářit čistotou. Účinný postup ušetří zdlouhavé drhnutí
Mastná trouba plná letitých nečistot může opět zářit čistotou. Účinný postup ušetří zdlouhavé drhnutí

Špinavá a zanešená trouba je nepříjemná záležitost pro každého z nás. Proto přinášíme několik triků, jak se...

Chléb může zůstat chutný a čerstvý také po týdnu. Klíčem je správné skladování a ochrana před vlhkostí
Chléb může zůstat chutný a čerstvý také po týdnu. Klíčem je správné skladování a ochrana před vlhkostí

Chléb je jednou z nejvíce kupovaných a konzumovaných potravin. Je chutný, hodí se skoro ke všemu, avšak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.