Oddělování žloutku od bílku už nemusí být zdlouhavé. Pomůže babiččina klasika i neobvyklý trik s česnekem

V mnoha receptech narazíme na samostatné žloutky nebo vaječné bílky, a to zvlášť při pečení. Někdy i zkušená hospodyňka pohoří a žloutek se jí přimíchá do bílku. Zjistěte, jak je tedy od sebe bezpečně oddělit.
Dříve nebo později se každý kuchař musí naučit tuto základní dovednost. Existuje více metod a je zajímavé, že každý z nás to dělá trochu jinak a
většina pak na ozkoušený fígl už nedá dopustit. Pokud se vám v tomto ohledu stále nedaří najít ten správný grif, prohlédněte si jednoduché způsoby, které můžete hned vyzkoušet. Třeba je jeden z nich zrovna ten pravý pro vás. Klasika našich babiček
Naše babičky neměly k dispozici žádné velké vymoženosti a tak používaly asi i dnes nejběžnější metodu. Připravte si dvě misky nebo dva hrnečky.
Skořápku vajíčka naklepněte o hranu misky. Můžete použít hranu příborového nože a klepnout do vajíčka svrchu. Do vzniklé škvíry vložte oba palce a opatrně oddělte skořápky od sebe.
V jedné půlce skořápky zůstane žloutek, ten nad miskou opatrně přendejte do druhé skořápky. Bílek bude odkapávat dolů do misky. Žloutek mezi skořápkami několikrát přehoďte, dokud nezůstane zcela bez bílku.
Rozklepávání je fáze, kdy často dojde k poškození žloutku. Tato metoda je rychlá a efektivní, ale vyžaduje šikovnost a hodně pokusů, než ji zvládnete na jedničku. Pet láhev
Možná už jste viděli tento zajímavý způsob oddělování žloutků pomocí pet láhve. Tady nám pomáhá trochu fyzika.
Vyklepněte vajíčko na talířek tak, aby se nepoškodil žloutek. Vezměte pet láhev a mírně ji zmáčkněte, pak hrdlo láhve opatrně přibližte ke žloutku a povolte stlačení láhve. Vzniklý podtlak vcucne žloutek dovnitř. Ten pak z láhve jednoduše vytlačíte do jiné misky. Fotografie: Pexels Česnekové prsty
Rozklepněte vajíčko na talířek. Oloupejte stroužek česneku a potřete si jím prsty. Těmi pak opatrně vezměte žloutek a přeneste do druhé nádoby. Díky česneku se žloutek na prsty přilepí a neroztéká se. Je to zajímavá metoda, jen si je pak třeba vydrhnout ruce od česnekového odéru.
Metlička
Klasickou metličku dejte do misky a vajíčko do ní rozklepněte. Zvedněte ji a trochu s ní zakvedlejte. Bílek odteče do misky, zatímco
oddělený žloutek zůstane neporušený uvnitř metličky. Používejte větší metličku nebo drátky trochu posuňte od sebe, aby do ní rozklepnuté vajíčko pohodlně vklouzlo. Fotografie: Freepik Sítko nebo lžička
Tu koupíte ve většině domácích potřeb za pár korun. Lžičku položte nahoru na misku nebo hrneček a vajíčko rozklepněte do prohloubeniny. Na bocích jsou malé průřezy, kterými bílek odteče, zatímco žloutek zůstane na lžíci neporušený.
Použít můžete i klasické menší sítko. Je to sice pohodlný fígl, ale trochu nespolehlivý. Dost záleží na čerstvosti vajíčka a hustotě bílku. Může se stát, že bílek malými otvory v sítku neprojde a pak si budete muset poradit jinak. Vyzkoušejte, který z triků vám bude nejlépe sedět a můžete se pustit do vaření.
Zdroj:
Marthastewart, SimplyRecipes
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Konec trápení při oddělování žloutku od bílku. Vyzkoušejte klasiku našich babiček nebo česnekové prsty appeared first on BydlímeÚtulně.cz.