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Zvládáš celý svět. Tak proč máš pořád pocit, že to není dost?

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Ráno vyřešíš problém v práci, který ostatní dva dny obcházeli. Přes den stihneš schůzky, nákup, telefonát mámě, jednu menší rodinnou katastrofu a večer konečně odešleš věc, která hořela od pondělí. Pak si lehneš do postele a napadne tě: Sakra, ještě jsem neobjednala ten servis.
Zvládáš celý svět. Tak proč máš pořád pocit, že to není dost?

Zvládáš celý svět. Tak proč máš pořád pocit, že to není dost?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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