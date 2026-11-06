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Boží plán definitivně skončí. Nova ho nahradí seriálem plným hvězd

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Konec seriálového hitu se pomalu blíží. Boží plán si sice diváci oblíbili a stal se pro mnohé příjemným podzimním překvapením, jeho etapa se ale blíží do plánovaného konce. Nova už navíc začíná lákat na jeho nástupce, nový rodinný seriál Muži v letu, který hvězdami a hereckými legendami opravdu nešetří.
Boží plán definitivně skončí. Nova ho nahradí seriálem plným hvězd

Boží plán definitivně skončí. Nova ho nahradí seriálem plným hvězd

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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