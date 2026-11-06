Boží plán definitivně skončí. Nova ho nahradí seriálem plným hvězd

Konec seriálového hitu se pomalu blíží. Boží plán si sice diváci oblíbili a stal se pro mnohé příjemným podzimním překvapením, jeho etapa se ale blíží do plánovaného konce. Nova už navíc začíná lákat na jeho nástupce, nový rodinný seriál Muži v letu, který hvězdami a hereckými legendami opravdu nešetří.
S Božím plánem se televize Nova trefila do černého. Sledovanost sice po milionovém startu klesla, seriál si však vybudoval silnou fanouškovskou základnu a pravidelně se přetahuje o titul nejsledovanějšího pořadu úterního a čtvrtečního večera s konkurenčním Polabím, jenž se tak po delší době dočkal pořádného rivala. Diváci si Boží plán oblíbili coby příjemnou oddechovku se sympatickým obsazením a funkčním humorem a mnohé fanoušky jistě netěší fakt, že se s postavami budou muset brzy rozloučit.
Boží plán totiž již 19. listopadu odvysílá svou poslední, v pořadí 24. epizodu. Nejde však o konec neočekávaný, ale dopředu plánovaný. Nova se totiž rozhodla během úterních a čtvrtečních večerů změnit svou letitou strategii a místo nekonečných či dlouho běžících seriálů typu Jedna rodina či Bratři a sestry se zde začíná soustředit na středně dlouhé tituly s jasně nastaveným koncem. Boží plán byl v tomto ohledu první významnou vlaštovkou, na kterou naváže další nadějně vypadající novinka.
Na úspěch Božího plánu se totiž od úterý 24. listopadu bude snažit navázat seriál Muži v letu, který svedl dohromady trojici legendárních herců a kamarádů – Bolka Polívku, Miroslava Donutila a Pavla Zedníčka. Ti si zde zahrají vysloužilé piloty a staré kamarády, pro které je ovšem někdy složité zachovat si nadhled a jejich vztahy komplikují spory z minulosti. Zvláště Béda (Zedníček) nemůže přijít na jméno Slávovi (Donutil), který je jeho sokem v lásce. Do života tří mužů ale zasáhne nečekaná událost, která jim dá šanci urovnat všechny spory. Životní a vztahové problémy pak budou prožívat také jejich potomci.
Stejně jako v případě Božího plánu i tentokrát stojí za scénářem prověřená seriálová autorka Lucie Konečná, která spolupracovala s Martinem Šimíčkem. I v tomto případě pak za kameru usedne zkušený režisér Petr Nikolaev. Známými tvářemi se pak v Mužích nešetří ani ve vedlejších rolích – těšit se můžeme také na Jana Révaie, Milenu Steinmasslovou, Petru Bučkovou či Veroniku Freimanovou.
„Už od prvního čtení mi učarovaly scénáře tvůrčího dua Lucie Konečné a Martina Šimička. Ty v sobě kombinují to nejlepší z tuzemské tradice dojemných příběhů se silnou komediální nadsázkou, skvěle odkoukanými a živými charaktery, hláškami, které mají potenciál zlidovět, a koncem, který se zaryje pod kůži a dojme vás. Oba scenáristé měli navíc také obrovskou výhodu: ústřední trojici psali role doslova na tělo,“ tvrdí o seriálu kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička.
Tvůrci vzali možnost spolupracovat s jedinečnou trojicí herců údajně za pačesy a napsali jim vděčné charaktery a silný, chytrý i divácky vděčný mezigenerační příběh, jehož dialogy by si měly herecké stálice užívat plnými doušky. Neselhávající chemie mezi herci by tak měla být takřka automatická, tvůrci navíc lákají i na poutavé záběry z letadel. Muži v letu mají všechny parametry k tomu stát se další pohodovou seriálovou zábavou, a hlavně solidním hitem, s nímž bude mít konkurenční Polabí plné ruce práce. Co myslíte, dočká se Boží plán důstojného nástupce?
Zdroj: TV Nova