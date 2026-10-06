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Dokonalý podklad po čtyřicítce? Zralá pleť potřebuje trochu jiný postup než ten, který ti ukazují TikTok slečinky

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Primer, plně krycí make-up, korektor, baking, pudr a ještě fixační vrstva. Na dvacetileté tváři pod kruhovým světlem to může vypadat fantasticky. Pleť po čtyřicítce ale často potřebuje přesný opak: méně produktu, více vláhy a trochu smíření s tím, že skutečný obličej se při úsměvu prostě hýbe.
Dokonalý podklad po čtyřicítce? Zralá pleť potřebuje trochu jiný postup než ten, který ti ukazují TikTok slečinky

Dokonalý podklad po čtyřicítce? Zralá pleť potřebuje trochu jiný postup než ten, který ti ukazují TikTok slečinky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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