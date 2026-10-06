Dokonalý podklad po čtyřicítce? Zralá pleť potřebuje trochu jiný postup než ten, který ti ukazují TikTok slečinky

Nejdřív pleť. Make-up přijde až potom
S věkem se pleť mění a u mnoha žen bývá postupně sušší. Dermatologové proto u pleti ve čtyřiceti a padesáti zdůrazňují zejména jemnou péči, hydrataci a ochranu před sluncem.
Pokud naneseš make-up na suchou nebo šupinatou pleť, větší množství podkladu problém obvykle neschová. Naopak ho dokáže krásně zvýraznit. Ráno proto začni jemnou péčí, kterou tvoje pleť zná, a nech hydratační krém i SPF chvíli sednout, než začneš vrstvit dekorativní kosmetiku.
Nemusíš před make-upem použít šest sér. Příliš mnoho produktů může pleť podráždit a jednotlivé vrstvy se navíc mohou začít žmolkovat.
Primer není povinnost
TikTok někdy působí, jako by mezi lidskou pletí a make-upem musela stát samostatná stavební základna. Nemusí.
Pokud ti primer vyhlazuje póry nebo pomáhá prodloužit výdrž, používej ho. Pokud ale po hydratačním krému a SPF vypadá pleť hezky sama o sobě, klidně pokračuj rovnou podkladem. U zralejší pleti bývá často praktičtější primer nanášet jen tam, kde ho skutečně potřebuješ, místo další souvislé vrstvy přes celý obličej.
Make-up začni dávkou, která ti připadá podezřele malá
Jedna z nejčastějších cest k těžkému podkladu je prostá: naneseš příliš mnoho produktu hned na začátku a potom se ho snažíš zachránit roztíráním.
Začni tenkou vrstvou od středu obličeje a postupuj ven. Krytí přidávej jen na místa, kde ho opravdu chceš. Lehčí tekuté nebo krémové textury bývají na sušší zralejší pleti často vděčnější než velmi suché matné podklady, ale hlavním kritériem je pořád tvoje konkrétní pleť. Cílem není, aby make-up zakryl fakt, že máš pokožku. Cílem je sjednotit to, co chceš sjednotit.
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Korektor pod oči nenanášej jako válečné maskování
Velký světlý trojúhelník pod každým okem vypadá na krátkém videu efektně. V běžném životě ale znamená hodně produktu právě v oblasti, která se hýbe při každém úsměvu.
Zkus malé množství korektoru hlavně do nejtmavších míst, často k vnitřnímu koutku a podle potřeby pod oko. Zapracuj ho jemně a další vrstvu přidej teprve tehdy, pokud ji opravdu potřebuješ.
Linky pod očima nejsou něco, co lze make-upem anatomicky odstranit. Čím víc materiálu do nich položíš, tím víc materiálu má později možnost se v nich usadit.
Houbička, štětec nebo prsty? Vyhrává to, co ti nechá nejhezčí vrstvu
Vlhká houbička umí ubrat přebytek a vytvořit velmi tenký finiš. Štětec bývá rychlý a umožní vyšší krytí, zatímco prsty dokážou díky teplu hezky zapracovat některé lehké produkty.
Žádný nástroj nemá monopol na pleť po čtyřicítce. Důležitější je pracovat v tenkých vrstvách a po aplikaci se na obličej podívat zblízka i v denním světle. Pokud někde make-up sedí jako samostatná omítka, problém nemusí vyřešit další vrstva.
Pudr používej jako nástroj, ne jako cílovou destinaci
Pudr je skvělý na místa, kde se make-up pohybuje, kde se více leskneš nebo kde chceš prodloužit výdrž. Není ale nutné automaticky zapudrovat každý centimetr obličeje.
Zkus malé množství jemného pudru kolem nosu, na bradu, případně střed čela a velmi opatrně tam, kde se ti pohybuje korektor. Lícní kosti nebo sušší partie můžeš nechat bez něj.
Baking ve smyslu silné vrstvy pudru ponechané několik minut na pleti je technika, která může skvěle fungovat pro určité typy líčení, světla a fotografování. Na běžném zralejším obličeji ale rozhodně není povinnou vstupenkou k dobrému podkladu.
Neopravuj během dne celý obličej
Když se po několika hodinách objeví lesk nebo se make-up trochu usadí v mimických linkách, první instinkt bývá přidat další pudr nebo další podklad.
Nejdřív zkus přebytečný maz jemně odsát papírkem a make-up v místě, kde se nahromadil, lehce zapracovat čistým prstem nebo houbičkou. Teprve potom přidej minimum produktu.
Tři odpolední opravné vrstvy většinou nevedou zpátky k rannímu vzhledu. Vedou k archeologickému průřezu úterním make-upem.
Nejlepší podklad po čtyřicítce nemusí být nejdokonalejší
Zralá pleť má texturu, mimiku, póry a linky. Dobře udělaný make-up je nemusí všechny vymazat. Mnohem hezčí může být tvář, na které je stále vidět pleť, ale barva je sjednocená a světlo dopadá tam, kde ho chceš.
Takže až ti příště dvacetiletá beauty tvůrkyně nanese sedm vrstev a s naprosto hladkým čelem oznámí, že bez bakingu už nikdy nemůžeš vyjít z domu, není potřeba se hádat.
Její make-up může být perfektní.
Jen nemusí být určený pro tvoji tvář.
Upozornění: Změny pleti jsou individuální a věk sám o sobě neurčuje typ pokožky. Pokud máš výrazně suchou, podrážděnou nebo jinak problematickou pleť, kosmetické rady nenahrazují vyšetření dermatologem.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Skin care in your 40s and 50s [1], American Academy of Dermatology – Should I apply my skin care products in a certain order? [2].