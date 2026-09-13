Pohádka o dívce Klárce a zahradě, kde rostly zapomenuté otázky

Jenže uprostřed zahrady stál skleník.
Starý, zarostlý a zamčený.
Jeho skla byla matná, jako by se za nimi pořád držel podzimní dech. Po železných rámech se plazil břečťan a na dveřích visel klíčový otvor ve tvaru otazníku.
„Tam nechoď,“ říkávala babička Hedvika.
„Proč?“ ptala se Klárka pokaždé.
A babička pokaždé odpověděla:
„Protože některé věci potřebují dozrát, než se na ně člověk zeptá.“
To byla odpověď, která Klárku neuspokojovala ani trochu.
Klárka totiž otázky sbírala.
Ne tak, že by je zapisovala do sešitu. Ona si je ukládala do hlavy, do kapes, za uši a někdy i pod polštář. Ptala se, proč má měsíc různé tváře, proč se pavučina netrhá pod rosou, proč dospělí říkají „to nic“, když je to očividně něco, a proč se polévka musí jíst lžící, když chléb také docela dobře poslouží.
Někteří lidé se jejích otázek lekali.
Jiní se smáli.
Babička Hedvika většinou odpověděla. Když nevěděla, přiznala to, což Klárka považovala za jeden z nejhezčích druhů moudrosti.
Ale na skleník neodpovídala nikdy pořádně.
A právě proto Klárku lákal nejvíc.
Jednoho večera, když se obloha zbarvila do fialova a zahrada voněla po teplé hlíně, babička usnula v křesle u otevřeného okna. Na klíně měla pletení, brýle na nose a výraz člověka, který původně chtěl jen na chvilku zavřít oči a teď už je v rozhovoru se snem.
Klárka stála u dveří do zahrady.
„Jen se podívám,“ zašeptala.
A protože věděla, že „jen se podívám“ je věta, po které v pohádkách často následuje něco zásadního, vzala si pro jistotu baterku? Ne. V téhle pohádce žádná baterka nebyla. Vzala si malou svítilničku ve skleněné lucerně, kterou babička používala při hledání slimáků s nevhodnými úmysly.
Vyšla ven.
Zahrada byla jiná než ve dne.
Máta šuměla, levandule šeptala a růže držely hlavy vzpřímeně, jako by čekaly návštěvu. Cestička ze světlých kamenů vedla ke skleníku a pod Klárčinýma nohama se slabě třpytila.
Dveře skleníku byly zavřené.
Klárka se sklonila ke klíčové dírce ve tvaru otazníku.
„Proč jsi zamčený?“ zašeptala.
V zámku něco cvaklo.
Klárka strnula.
Dveře se pootevřely.
Ukázalo se, že v té zahradě někdy otázka fungovala lépe než klíč.
Uvnitř nebyla tma.
Skleník zářil jemným zeleným světlem. Na záhonech rostly podivné rostliny. Některé měly listy stočené jako uši. Jiné květy ve tvaru malých háčků. A uprostřed, v kulatém záhonu, rostly otázky.
Opravdové otázky.
Vyrůstaly ze země na tenkých stoncích. Byly průsvitné, zlaté, modré i stříbrné. Některé byly malé jako sedmikráska, jiné vysoké až ke stropu. Na konci každého stonku se houpal otazník, který tiše svítil.
Klárka otevřela pusu.
„Jé.“
„Zavři ústa, ať ti tam nevletí proč,“ ozval se hlas.
Zpoza květináče vylezl šnek.
Měl zelenohnědou ulitu a na ní namalovanou drobnou spirálu, která se pomalu otáčela.
„Kdo jsi?“ zeptala se Klárka.
„Řehoř. Správce pomalých odpovědí.“
„Tady rostou otázky?“
„Ano.“
„Čí?“
Šnek se zadíval na záhon.
„Zapomenuté. Odložené. Spolknuté. Takové, které někdo chtěl položit, ale neodvážil se.“
Klárka přistoupila blíž.
Na jednom malém modrém otazníku se třpytila slova: Proč se na mě zlobíš, když jsi smutná?
Na dalším: Kam odešel dědeček, když všichni řekli, že už ho nic nebolí?
Na třetím: Proč musím být pořád statečný, i když se bojím?
Klárce se sevřelo srdce.
„To nejsou obyčejné otázky.“
„Žádná otázka není úplně obyčejná,“ řekl Řehoř. „Některé jsou jen menší.“
„A proč jsou tady?“
„Protože když se otázka neřekne, nezmizí. Zapadne do člověka jako semínko. A když ji tam nechá dlouho, vyroste někde jinde.“
Klárka se rozhlédla po skleníku.
„A babička o tom ví?“
Šnek přikývl.
„Tuhle zahradu zdědila.“
„Po kom?“
„Po vlastních nevyřčených otázkách.“
Klárka se zamračila.
To znělo jako něco, co se musí pochopit pomalu. A na to byl Řehoř jistě odborník.
Procházela mezi záhony.
Otázky ševelily. Ne všechny chtěly odpověď hned. Některé jen chtěly, aby si jich někdo všiml. Jedna žlutá otázka se k ní naklonila tak blízko, že Klárku polechtala na nose.
Proč se kamarádka přestala smát, když přišla nová holka?
Klárka si vzpomněla na Aničku ze sousedství. Poslední dny byla tichá. Klárka si myslela, že je uražená. Ale možná byla jen smutná.
Další otázka byla červená a měla trny.
Proč mi nikdo neřekl pravdu?
Klárka ucukla.
„Ta píchá.“
„Některé otázky píchají, když se nechají růst bez péče,“ řekl Řehoř.
„Dá se jim pomoct?“
„Ano. Ale ne tím, že je utrhneš.“
„Tak jak?“
Šnek se pomalu vyšplhal na okraj záhonu.
„Musíš najít toho, komu patří, a vytvořit místo, kde se může zeptat.“
Klárka se podívala na záplavu svítících otazníků.
„A jak poznám, komu patří?“
Řehoř ukázal tykadlem na nejstarší část skleníku.
„Některé otázky si tě najdou samy.“
V koutě pod popraskaným sklem rostla jedna vysoká otázka.
Nebyla zlatá ani modrá. Byla bledá, skoro průsvitná. Stonek měla tenký a ohnutý, jako by nesla příliš velkou váhu. Otazník na jejím konci nesvítil jasně. Jen tiše pulzoval.
Klárka k ní přistoupila.
A otázka promluvila hlasem, který znala.
Babiččiným.
Proč ses tenkrát nevrátila, když jsem tě volala?
Klárka ztuhla.
„Komu to patří?“
Řehoř se díval stranou.
„To se musíš zeptat Hedviky.“
Klárka vyběhla ze skleníku.
Dveře se za ní tiše zavřely, ale nezamkly se. V zahradě se zvedl vítr a levandule zašeptala tak smutně, že Klárka zrychlila.
Babička už nespala.
Seděla u kuchyňského stolu, před sebou hrnek heřmánkového čaje. Vypadala, jako by věděla, kde Klárka byla, a zároveň jako by doufala, že se mýlí.
„Byla jsem ve skleníku,“ řekla Klárka.
Babička přikývla.
„Já vím.“
„Tam rostou otázky.“
„Ano.“
„A jedna byla tvoje.“
Babička zavřela oči.
Dlouho mlčela.
Klárka si sedla naproti ní. Tentokrát se nezeptala hned. Jen čekala. To pro ni bylo těžké, ale cítila, že některé odpovědi se nesmějí tahat za rukáv.
Nakonec babička řekla:
„Měla jsem sestru. Jmenovala se Dorotea.“
Klárka zatajila dech.
O žádné sestře nikdy neslyšela.
„Byly jsme nerozlučné,“ pokračovala babička. „Jako dvě třešně na jedné stopce. Jenže pak jsme se pohádaly. Kvůli něčemu hloupému. Kvůli stuze do vlasů, myslím. Nebo kvůli tomu, kdo smí první do sadu. Už ani nevím přesně. Dorotea odešla za vrata a já za ní volala, ať se vrátí. Ona se nevrátila. Později odjela s tetou do jiného kraje. Psaly jsme si chvíli. Pak méně. Pak vůbec.“
„A ty ses nikdy nezeptala?“
„Na co?“
Klárka se podívala babičce do očí.
„Proč se nevrátila.“
Babičce se zachvěla brada.
„Bála jsem se odpovědi.“
To byla věta, po které v kuchyni ztichly i hodiny.
Klárka vstala a vzala babičku za ruku.
„Pojď.“
„Kam?“
„Do zahrady.“
Babička se lekla.
„Klárko, já už tam dlouho…“
„Já vím.“
„Některé otázky jsou staré.“
„Tak možná čekaly dost dlouho.“
Šly spolu.
Pomalu.
Noční zahrada je přijala bez výčitek. Skleník se otevřel sám, jakmile se babička dotkla dveří. Uvnitř se všechny otázky zachvěly, ale žádná nezačala křičet. Jen svítily.
Babička došla k bledé otázce v koutě.
Dívala se na ni, jako by stála před mladší verzí svého srdce.
„Dorotko,“ zašeptala.
Otázka se rozzářila.
Klárka čekala, že se stane něco velikého. Že praskne sklo nebo se objeví dávná sestra uprostřed záře.
Ale nestalo se nic tak prudkého.
Babička jen vytáhla z kapsy starý klíček.
„Nosím ho pořád,“ řekla. „Je od truhličky, kde mám její dopisy. Nikdy jsem je nevyhodila. Jen jsem je přestala číst.“
Bledá otázka se pohnula.
Její stonek se narovnal.
„Můžeme jí napsat,“ řekla Klárka.
„A co když už…“
Babička větu nedokončila.
Klárka jí stiskla ruku.
„Tak se zeptáme i na to. Ale nebudeme nechávat otázku růst samotnou.“
Babička se rozplakala.
Ne hlasitě. Jen tak, jak pláčou lidé, kteří drželi slzy příliš dlouho a najednou jim někdo dovolil položit těžký košík.
Když první slza dopadla do hlíny, bledá otázka rozkvetla.
Otazník se otevřel jako květ.
Uvnitř nebyla odpověď.
Bylo tam malé semínko ve tvaru obálky.
Řehoř se vyšplhal na okraj květináče.
„Výborně,“ řekl. „Otázka je připravená k odeslání.“
Ráno napsaly dopis.
Babička dlouho přemýšlela nad každým slovem. Klárka seděla vedle ní a tentokrát se neptala, proč to trvá. Jen podávala inkoust, sušila písmo a jednou přinesla koláč, protože i nevyřčené otázky se lépe napravují s něčím sladkým poblíž.
Dopis začínal prostě:
Milá Doroteo, celý život jsem se tě nezeptala na něco, co mě bolelo. A dnes se ptám. Proč ses tenkrát nevrátila, když jsem tě volala?
Když dopis odešel, ve skleníku se něco změnilo.
Některé otázky zeslábly. Jiné se narovnaly. A pár malých, které patřily Klárce, se objevilo u dveří.
Jedna zněla: Proč se bojím říct Aničce, že mi chybí?
Klárka se zastyděla.
„To je moje.“
„Ano,“ řekl Řehoř.
„Musím ji položit?“
„Nemusíš. Ale bude růst.“
Klárka druhý den za Aničkou opravdu šla.
Nebylo to snadné. Otázky, které se týkají přátelství, umějí být kluzké jako ryby. Ale když se zeptala, Anička nejdřív mlčela a pak řekla, že se bála, že už ji Klárka nepotřebuje, když přišla nová sousedka.
A najednou obě zjistily, že smutek někdy vypadá jako uraženost jen z dálky.
Od té doby Klárka chodila do zahrady s babičkou často. Ne všechny otázky se daly vyřešit. Některé bylo potřeba jen přesadit. Jiné zalít odvahou. Některým pomohlo, když u nich člověk chvíli seděl a nesnažil se je hned přeměnit v odpověď.
Dopis od Dorotey přišel za tři týdny.
Babička ho otevřela třesoucíma se rukama.
Dorotea psala, že se tenkrát nevrátila, protože plakala za stodolou a styděla se. Pak ji teta odvedla domů jinou cestou. Myslela si, že Hedvika už o ni nestojí. Čekala na dopis s omluvou. A když nepřišel, čekala tak dlouho, až se čekání změnilo v mlčení.
Babička četla dopis nahlas.
Pak se smála i plakala zároveň.
„Vidíš,“ řekla Klárka tiše. „Otázka byla stará, ale odpověď ještě žila.“
Večer se ve skleníku bledá rostlina proměnila. Z otazníku vyrostl bílý květ a po jeho okrajích se třpytila nová slova:
Když se otázka konečně zeptá, nemusí se stát malou. Může se stát mostem.
Za několik dní přijela Dorotea.
Byla stejně stará jako babička, jen měla stříbrnější vlasy a smích o trochu hlasitější. Sešly se u zahradní branky a dlouho stály proti sobě.
Pak se objaly.
Tak pevně, že se Klárce zdálo, že stará zahrada kolem nich vydechla.
Skleník od té doby nebyl zamčený.
Nechodilo se do něj pro každou drobnost. Některé otázky patří nejdřív do srdce, teprve potom do slov. Ale když někdo v domě cítil, že v něm něco roste příliš dlouho, mohl přijít, posadit se mezi světélkující otazníky a zeptat se.
Jedné noci, když Klárka zalévala malý záhon svých vlastních otázek, všimla si v nejzadnějším koutě skleníku dveří.
Nikdy tam nebyly.
Byly úzké, zelené a porostlé stříbrnými lístky. Místo kliky měly malý průsvitný otazník. Za dveřmi bylo slyšet vzdálené hlasy. Ne lidské. Možná otázky, které ještě nikdo na světě nevyslovil.
Řehoř se pomalu připlazil vedle ní.
„Aha,“ řekl. „Zahrada ti začíná věřit.“
„Co je za těmi dveřmi?“
„Místo, kde rostou otázky, které teprve hledají své lidi.“
Klárka se dotkla otazníkové kliky.
Dveře se neotevřely.
Jen se na nich objevila věta, tenká jako světlo na skle:
Až se naučíš čekat na odpověď stejně trpělivě, jako se umíš ptát, můžeš vstoupit.
Klárka se usmála.
To bylo trochu nespravedlivé.
Ale také trochu pravdivé.
A tak si sedla mezi záhony, položila si ruce do klína a poprvé v životě se nepokusila hned zeptat na všechno.
Skleník tiše svítil.
Otázky rostly.
A za zelenými dveřmi čekala zahrada, kde možná klíčila první tajemství celého světa.
DALŠÍ POHÁDKY