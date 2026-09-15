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Pohádka o veverce Miladě, která schovala Měsíc do oříšku

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V lese Nad Stříbrným potokem žila veverka Milada. Byla rezavá, rychlá a měla ocas tak huňatý, že se pod ním jednou schovala celá rodina berušek před deštěm. Milada byla známá tím, že si uměla schovat skoro všechno. Oříšky do dutiny. Bukvice pod kořen. Sušené hrušky za kůru. Jednou dokonce schovala šišku sama před sebou tak dokonale, že ji našla až na jaře a tvářila se, že to byl dlouhodobý plán.
Pohádka o veverce Miladě, která schovala Měsíc do oříšku

Pohádka o veverce Miladě, která schovala Měsíc do oříšku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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