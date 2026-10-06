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Pohádka o kocourovi Baltazarovi, který každou noc hlídal kouzelné padací dveře, jenž ve dne neexistovaly

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Kocour Baltazar bydlel v domě se sedmi pokoji, dvěma komíny a jednou velmi zvláštní chodbou.Ve dne byla obyčejná. Na podlaze ležel koberec, na stěnách visely fotografie a pod oknem stál stojan na deštníky. Každou noc přesně o půlnoci se však uprostřed podlahy objevily padací dveře.
Pohádka o kocourovi Baltazarovi, který každou noc hlídal kouzelné padací dveře, jenž ve dne neexistovaly

Pohádka o kocourovi Baltazarovi, který každou noc hlídal kouzelné padací dveře, jenž ve dne neexistovaly

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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