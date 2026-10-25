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Plíseň v koupelně: Jak jí předcházet a osvědčené rady, jak se jí zbavit!

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Stydíte se před návštěvami za svou koupelnu, protože ji obývá velmi odolná a velmi rozsáhlá kolonie plísní? Poradíme vám, jak plísním předcházet i to, jak se jich zbavit!
plíseň ve spárách

plíseň ve spárách

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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