Hlavní zápas večera v Dauhá vypadal na chvíli na český scénář. Novozélanďan Navajo Stirling, bojovník polotěžké váhy do 93 kg, se podle popisu serveru Fights.cz v prvním kole po nečekaném kontru poroučel na záda. Nad ním stál Jiří Procházka, 34letý český bojovník stejné divize, kterého UFC před zápasem vedla jako dvojku pořadí. Na zem za soupeřem nešel. Redakce MMAmag prošla oficiální výsledky UFC, veřejné statistiky zápasu a pozápasová vyjádření zveřejněná českými médii a složila z nich, co se mezi těmi dvěma okamžiky stalo.
Stirling spadl na záda a Procházka nad ním zůstal stát
Turnaj UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling se odehrál 21. listopadu 2026 v hale ABHA Arena v Dauhá. Šlo o hlavní zápas večera a Stirling do něj šel s bilancí 11-0, tedy bez jediné porážky. Procházka měl před zápasem bilanci 32-6-1.
Konec přišel ve druhém kole. UFC ve výsledkovém textu uvádí, že Stirling vyhrál knockoutem pravou rukou v čase 4:58, dvě vteřiny před koncem kola. Fights.cz popisuje celý sled podrobněji: Stirling si pomohl náznakem úderu, Procházka na něj zareagoval a dostal hák přímo na bradu. Na zemi schytal ještě dva údery. To už byl ale mimo hru.
Pár vět k tomu zakončení pak přidal i jeden z českých bojovníků a znělo to jinak než obvyklá útěcha.
Na Instagramu padlo slovo, které čeští fanoušci slyšet nechtěli
Daniel Škvor je 37letý český bojovník polotěžké váhy, podle profilu české organizace OKTAGON MMA čtvrtý muž divize s bilancí 11-5-0. Jeho hodnocení zápasu dohledala redakce MMAmag v článku serveru Fights.cz z 24. listopadu 2026, který ho připisuje Škvorovu Instagramu.
Soupeře Škvor chválil. „Stirling byl dobře připravený a suprově pracoval nohama, pohybem do stran… Bylo vidět, že ty nohy jsou fakt tvrdé… Časování a ruce – myslím si, že si tam čekal, ještě překročil do druhého guardu,“ řekl podle Fights.cz. U Procházky pak mluvil jinak: „Jirka tam za mě neměl dravost a tvrdost. Nevím, jestli se dá říct, že obrana byla lepší. Byl hodně narovnaný.“ A uzavřel to větou: „Stirling prostě odvedl parádní práci. Škoda, jde se dál.“
Je to názor bojovníka z jiné organizace, ne oficiální závěr UFC ani stanovisko Procházkova týmu. Redakce MMAmag proto kontaktovala přímo Procházkův tým s dotazem, jak zakončení zápasu hodnotí. Do vydání článku ale nikdo neodpověděl.
Zajímavější než rozbor kolegy z branže je ale to, co o stejné věci říkal sám Procházka před zápasem a co připustil po něm.
Co Procházka sliboval před Dauhá a co uznal po něm
KOMENTÁŘ Škvorova slova by se dala odbýt jako postřeh jednoho člověka. Jenže stejný motiv se vrací i v tom, co o sobě říká Procházka sám.
Před turnajem zněl sebevědomě. V rozhovoru, který před zápasem zveřejnil Livesport, prohlásil: „Vidím ale i slabiny a mám velkou šanci ho ukončit. Jsem teď na jiné úrovni a já to chci ukázat.“ Po porážce mluvil o taktice. Ve videu, jehož přepis vydal 22. listopadu 2026 iDNES.cz, řekl: „Cítil jsem se připravený, ve formě a silný. Možná v té kleci ale bylo příliš taktiky a málo tlaku.“ Redakce MMAmag postavila oba výroky vedle sebe; oba se točí kolem jedné věci: kolik tlaku Procházka do zápasu dá.
Dá se namítnout, že opatrnost proti neporaženému soupeři s tvrdými kopy byla rozumná volba. Jenže ve chvíli, kdy soupeř leží na zádech, už nejde o plán, ale o okamžité rozhodnutí. A nikdo z aktérů nemluví o kondici ani o formě. Všichni mluví o tlaku.
Co z porážky zbylo ve statistice a v žebříčku
Ve veřejných statistikách serverů UFCalendar, Fightshow a Cage Nightly, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí shodná čísla. Stirling zasáhl o 25 signifikantních úderů víc.
|Signifikantní údery
|Procházka
|Stirling
|Úspěšné zásahy
|23
|48
|Pokusy
|45
|94
|Rozdíl v úspěšných zásazích
|–
|+25
Po zápase má Procházka bilanci 32-7-1, Stirling 12-0. Pro Čecha jde o druhou porážku v roce 2026: v dubnu ho na UFC 327 knockoutoval Carlos Ulberg v prvním kole v čase 3:45, jak uvedla agentura AP. Stránka turnaje na UFC.com vedla před zápasem Procházku jako dvojku a Stirlinga jako pětku divize; neoficiální žebříček Sherdogu posunul 23. listopadu 2026 Stirlinga na čtvrté místo a Procházku na páté. Jak se pořadí přeskládá oficiálně, ukáže až aktualizace žebříčku UFC.
Podle Fights.cz je debata o dalším soupeři předčasná a Procházku teď čeká odpočinek a čas s rodinou. Dveře, které na pár vteřin v prvním kole zůstaly otevřené, se zavřely dvakrát: jednou na podlaze klece, podruhé v žebříčku polotěžké váhy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek