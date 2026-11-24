Seznam, který vyvolal strach
Na sociální síti X koluje seznam lidí označovaných za „kolaboranty”, který obsahuje jména politiků, komentátorů i dalších veřejně známých osobností. Vyvolal rozruch zejména v prostředí kritiků české podpory Ukrajiny, protože spojení s formulací „k likvidaci” přesahuje běžnou politickou polemiku a otevírá otázku, jak daleko může anonymní online kampaň jít.
Za seznamem stojí anonymní profil, který svůj výběr vysvětluje ostrou kritikou lidí, jež považuje za proruské. Samotné seznamy na X jsou přitom běžnou funkcí pro třídění účtů; problém nevzniká z techniky, ale z toho, jak ji někdo využije k veřejnému označování a zastrašování.
Kolik lidí stálo na Letné
Více než týden po demonstraci Milionu chvilek pro demokracii zůstává nejistý počet účastníků na pražské Letné. Odhady se pohybují od 200 tisíc až po půl milionu lidí, přičemž rozpor není jen statistickou záležitostí: počet účastníků se stal součástí politického sporu o váhu protestu proti vládě.
Mikuláš Minář nyní vysvětluje, že svůj odhad 350 až 450 tisíc lidí opíral o informace od policistů v řídícím centru akce a o srovnání leteckých fotografií s demonstracemi z roku 2019. Policie se k číslu veřejně nevyjádřila, a tak zůstává otázka otevřená – i když samotná Letná byla nepochybně velmi zaplněná.
Ruské ztráty rostou
Nová analýza nezávislých médií Meduza a Mediazona odhaduje, že ve válce proti Ukrajině zahynulo nejméně 720 tisíc ruských vojáků. Jde o výrazně vyšší číslo než dřívější odhady, protože výpočet poprvé výrazněji zahrnuje i vojáky vedené jako nezvěstné.
Zdrojem jsou data získaná při průniku do systémů ruského statistického úřadu, která výzkumníci ověřovali s dalšími registry a vlastními seznamy potvrzených obětí. Číslo připomíná, že válka se v Rusku už dlouho neprojevuje jen na frontě, ale také v rodinách, regionálních rozpočtech i v tom, jak stát s rostoucími náklady nakládá.
Cimický nastoupil do věznice
Osmasedmdesátiletý psychiatr Jan Cimický nastoupil do pankrácké věznice a začal vykonávat pětiletý trest. Udělal to o den dříve, než mu vypršela lhůta, a čeká ho také desetiletý zákaz lékařské činnosti. Kauza dlouho upoutávala pozornost nejen kvůli známému jménu, ale i kvůli otázkám, jak dlouho může být trest odložen a kdy skutečně nastane jeho vykonání.
Útěk na rogalu
Před více než čtyřmi desítkami let přeletěl Pražan Ivo Žďárský železnou oponu na rogalu, který si částečně sestavil sám a poháněl motorem z trabantu. Jeho cesta skončila u Vídně, kde přistál pod křídlem boeingu – detail, který připomíná, jak neobyčejně riskantní mohly být pokusy o útěk z komunistického Československa. Příběh dnes působí jako malá historie odvahy, vynalézavosti i touhy po svobodě.
Nehoda, která zůstává záhadou
Před sedmdesáti lety se nedaleko Curychu zřítilo letadlo Iljušin Il-12, na jehož palubě zahynulo všech 23 lidí, mimo jiné hokejisté Chomutova a čínští hudebníci. Katastrofa patří k nejtragičtějším nehodám československého letectví před rokem 1960 a dodnes vyvolává otázky, protože její přesné příčiny nebyly jednoznačně vysvětleny. Výročí připomíná, že některé historické tragédie nezůstávají jen v archivech, ale stále hledají své vysvětlení.
Kolik dát na spropitné
Terminál s nabídkou procent při placení v restauraci dnes dokáže znejistit i toho, kdo jinak ví, co si objednal. Praktický průvodce spropitným připomíná, že zvyklosti se liší podle prostředí – u číšníka, kadeřníka či kurýra – a že nejde jen o peníze, ale i o způsob, jakým se projevuje spokojenost se službou.
Bydlení za práci
Pár na jihu Španělska nabízí zdarma ubytování na statku o rozloze 200 tisíc metrů čtverečních výměnou za pomoc se zvířaty a zahradou. Nabídka může znít jako útěk od městského spěchu, ale zároveň ukazuje, že „zdarma” v takovém případě znamená především jinou měnu: čas, fyzickou práci a ochotu přizpůsobit se rytmu venkova.
Termoska, která vydrží
Při výběru termosky rozhoduje víc než design nebo značka: skutečná izolace, těsnění a snadné čištění. Rozdíl mezi jednotlivými modely se může projevit už po šesti hodinách a jednoduchý teploměr dokáže odhalit, zda slibovaná tepelná výdrž odpovídá realitě.
Okurka mimo salát
Okurka není jen součástí letního salátu. Podle praktického tipu dokáže posloužit i při úklidu, například při čištění zrcadla nebo odstraňování čmáranic ze zdi, a může tak nahradit některé dražší čisticí prostředky.
Mezi velkými tématy dne se tak objevují i příběhy, které připomínají, že historie není vzdálená jen tehdy, když se píše o válce nebo politice – ale i tehdy, když někdo před desítkami let riskoval život za svobodu, nebo když se dodnes snažíme pochopit, proč se stalo něco, co se stát nemělo.