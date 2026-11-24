Hluboko v jeskynním systému na Gibraltaru se nachází prostor, který zůstal po tisíce let skrytý pod nánosy sedimentů. Archeologové ho objevili teprve v roce 2021. Komnata v jeskyni Vanguard byla podle odhadů uzavřena zhruba před 40 000 lety. Uvnitř se našly pozůstatky zvířat i zvláštní rýhy na zdi.
V Gorhamově komplexu byla objevena 40 000 let stará tajemná komnata. Připomíná jeskyni Šipka
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