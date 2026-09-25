Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více
Kritik, literární historik, excentrický intelektuál a provokatér Martin C. Putna (foto) dosáhl zajímavé...
Jedno z největších herních studií v Česku, Bohemia Interactive (BI; majitelé Marek Španěl a Slavomír...
Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní...
Známá kladenská alternativní kapela Zrní (foto) dnes vydává novou, v pořadí osmou desku Love You Love You a...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →