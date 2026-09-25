Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Publikační platforma Forendors, kterou vlastní společnost Nebude (Denisa Hrubešová - foto, David Slačálek, Petr Bureš, Jakub Průša atd.), navyšuje výplaty autorům. V loňském roce poslala na konta publikujících podcasterů 85 milionů korun. V letošním roce by výplata měla poprvé stoupnout na více než 100 milionů korun.
Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více

Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun
Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun
Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny
Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny

Kritik, literární historik, excentrický intelektuál a provokatér Martin C. Putna (foto) dosáhl zajímavé...

Bohemia Interactive koupila podíl v polském herním studiu
Bohemia Interactive koupila podíl v polském herním studiu

Jedno z největších herních studií v Česku, Bohemia Interactive (BI; majitelé Marek Španěl a Slavomír...

TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál
TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál

Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní...

Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze
Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze

Známá kladenská alternativní kapela Zrní (foto) dnes vydává novou, v pořadí osmou desku Love You Love You a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.