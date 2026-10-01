Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expozici

Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expoziciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expoziciZdroj: Pec pod Sněžkou
Článek byl publikován 01.10.2026 15:05
Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazech rychlost přes 128 kilometrů za hodinu, přičemž...
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) se omluvila za to, že před středečním zápasem kvalifikace o...
Hradečané dostávají šanci rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Dnes začíná hlasování v participativním...
Začínali jako parta mladých nadšenců z Police nad Metují, dnes mají za sebou Lucernu, Rudolfinum i O2...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →