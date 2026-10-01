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Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expozici

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Čekání na cestu na Sněžku dostane úplně jiný rozměr. Už příští týden se v dolní stanici lanovky slavnostně otevře multimediální expozice SNĚŽKA 1603.
Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expozici

Čekání na lanovku už nebude nuda. Pod Sněžkou otevřou novou expozici

Zdroj: Pec pod Sněžkou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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