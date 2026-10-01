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Fridrichová chce žalovat Sněmovnu kvůli zákazu vstupu. Připomněla tresty novinářů za Orbána

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Nora Fridrichová se rozhodla žalovat Kancelář Poslanecké sněmovny kvůli tříměsíčnímu zákazu vstupu, který dostala…
Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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