Fridrichová chce žalovat Sněmovnu kvůli zákazu vstupu. Připomněla tresty novinářů za Orbána

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Fridrichová chce žalovat Sněmovnu kvůli zákazu vstupu. Připomněla tresty novinářů za OrbánaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nora Fridrichová se rozhodla žalovat Kancelář Poslanecké sněmovny kvůli tříměsíčnímu zákazu vstupu, který dostala…
Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 01.10.2026 15:28
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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